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Servet dizisinde Yusuf Çim'in partneri belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 23.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

Hazırlıkları devam eden Show TV'nin yeni dizisi 'Servet'in başrol kadın oyuncusu belirlendi.

Servet dizisinde Yusuf Çim'in partneri belli oldu

Ortaks Yapım'ın Show TV için çekeceği 'Servet' dizisinin hazırlıkları devam sürüyor... Can Yaman ve Sebahat Kumaş'ın başrol oynayacağı, Devrim Yalçın'ın ise yöneteceği dizi daha başlamadan ekipte büyük değişiklik yaşanmıştı. Önce Sebahat Kumaş'ın yerine yeni bir isim aranmış, ardından Can Yaman hazırlık süreci uzayınca projeden ayrılmıştı. Yönetmeni de değişen ve Emir Khalilzadeh olan dizi, şimdi yenilenen ekibiyle sete çıkmaya hazırlanıyor.

Medyatava'nın haberine göre; Can Yaman'ın yerine Yusuf Çim'in geçtiği dizinin başrol kadın yıldızı da belli oldu. Konsepti Birsel Çıkıncı imzası taşıyan dizide, 'Ferah' rolü Bahar Şahin'in oldu.

20 yaşındaki Bahar Şahin'in yıldızı, 'O Hayat Benim' dizisiyle parlamıştı. Yakışıklı yıldız Baran Bölükbaşı'nın da ana karakterleri arasında yer aldığı 'Servet' dizisinin çekimleri mart ayının ilk haftası Adana'da başlayacak.

bahar şahin

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Anahtar Kelimeler:
yusuf çim servet

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