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Korkunç ses kaydını yayınladı! Sahte mehdinin müridi Esra Erol'u tehdit etti! 'Senin canını alacağım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.10.2024 15:13
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grupta kendisini mehdi olarak ilan eden Mustafa Çabuk, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Tutuklanan mehdinin müridi Hasan, Esra Erol'a tehdit mesajı gönderdi. Erol da kendisine gönderilen o ses kaydını yayınladı.

Korkunç ses kaydını yayınladı! Sahte mehdinin müridi Esra Erol'u tehdit etti! 'Senin canını alacağım...'

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde bir harem kurduğunu söylemişti. Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un Çanakkale'de bulunan bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddia edilmişti.

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Canlı yayında kayıp olmadığını belirten Mevlüde, 'Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz." sözleriyle Esra Erol'u sinirlendirmişti. Sahte mehdi Mustafa Çabuk hakkında pek çok ihbar gelirken, Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilmişti.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan termal evleri 2 yıllığına kiraladığı ortaya çıkmıştı.

SAHTE MEHDİ GÖZALTINA ALINMIŞTI, TUTUKLANDI

Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle birlikte geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Esra Erol da bu haberi canlı yayında duyurmuştu. İsmail Saymaz ise 15 müridiyle birlikte suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandığını paylaştı.

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ESRA EROL'A SAHTE MEHDİNİN MÜRİDİNDEN TEHDİT!

Sahne mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından ise aylar önce konuyu işlemeye başlayan Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı. Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi ses kaydı gönderdi. Esra Erol da bu ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. Tehdit içeren kayıtta Hasan isimli mürid Erol'a "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" dedi.

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Esra Erol
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