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  4. Ses yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyurmuştu! Eski sevgilisinin başından vurduğu Mutlu Kaya son halini paylaştı

Ses yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyurmuştu! Eski sevgilisinin başından vurduğu Mutlu Kaya son halini paylaştı

03.01.2024 14:32 | Son Güncelleme:
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Eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve mucizevi şekilde hayatta kalan Mutlu Kaya sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekti. Mutlu Kaya "Ben Kürt Barbie" diyerek yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Ses yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyurmuştu! Eski sevgilisinin başından vurduğu Mutlu Kaya son halini paylaştı

MYNET- Televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can'ın keşfetmesiyle oldukça popüler olan Mutlu Kaya eski sevgilisi tarafından başından vurulmuştu.

Mutlu Kaya, 2015 yılının mayıs ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre tedavi gördü.

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Kaya, bu olaydan sonra hayata tutunmak için ise elinden geleni yaptı. Bu süreçte ablası Dilek Kaya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Acı dolu hayatına rağmen umudunu hiç yitirmeyen Mutlu Kaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Mutlu Kaya, erkek arkadaşının saldırısı nedeniyle bugün vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyor, zor duyulabilen bir sesle konuşuyor ancak hayattan vazgeçmiyor...

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