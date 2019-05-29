Sesi duyan oraya koştu! Denizli'de panik anları

Olay, saat 00.30 sıralarında Kervansaray Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Çalılık alanda manzarayı izleyerek vakit geçiren kişiler, gelen sesler duyunca, bir kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikteki yamaçtan aşağıya yuvarlandığını ileri sürerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bölgede el fenerleriyle yaklaşık bir saat boyunca arama yaptı, ancak herhangi bir ize rastlayamadı. Daha sonra ağaçlık alanda bulunan yaralı bir yaban domuzu bölgeden kaçarak uzaklaştı. Ekipler arama çalışmalarını sonlandırırken, vatandaşların duyduğu gürültünün ve seslerin domuzdan geldiğine kanaat getirildi.

Bir ayağı aksadığı görülen yaban domuzunun ormanlık alandan kaçtığı anların görüntüsü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ekiplerin olası bir düşme olayına karşı çevredeki belirlenen noktaları da didik didik araması ise dikkat çekti. (DHA)





