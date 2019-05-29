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Sesi duyan oraya koştu! Denizli'de panik anları

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 29.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alanda gürültü duyan vatandaşların, bir kişinin yamaçtan düştüğü ihbarı, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamazken, gürültünün sebebinin ağaçlık alanda gezinen yaralı bir domuz olduğu ortaya çıktı.

Sesi duyan oraya koştu! Denizli'de panik anları

Olay, saat 00.30 sıralarında Kervansaray Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Çalılık alanda manzarayı izleyerek vakit geçiren kişiler, gelen sesler duyunca, bir kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikteki yamaçtan aşağıya yuvarlandığını ileri sürerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bölgede el fenerleriyle yaklaşık bir saat boyunca arama yaptı, ancak herhangi bir ize rastlayamadı. Daha sonra ağaçlık alanda bulunan yaralı bir yaban domuzu bölgeden kaçarak uzaklaştı. Ekipler arama çalışmalarını sonlandırırken, vatandaşların duyduğu gürültünün ve seslerin domuzdan geldiğine kanaat getirildi.

Yaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden oldu

Bir ayağı aksadığı görülen yaban domuzunun ormanlık alandan kaçtığı anların görüntüsü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ekiplerin olası bir düşme olayına karşı çevredeki belirlenen noktaları da didik didik araması ise dikkat çekti. (DHA)

Yaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale domuz

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