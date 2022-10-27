Sessiz eş anlamlısı nedir? Sessiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sessiz sözcüğünün kökeni Türkçedir. Yansıma bir sözcük olan "ses" kelimesine eklenen "+sIz" ekiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre sessiz sözcüğünün toplam yedi manası vardır. Sıfat, zarf ve isim türünde kullanılabilen sessiz kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Sesi olmayan, ses çıkarmayan

Ses, gürültü çıkarmadan yapılan

Ses olmayan

Az konuşan, suskun

Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin

Ses ve gürültü çıkarmadan.

Ünsüz

Ayrıca bu sözcüğün geçtiği "sessiz harf", "sessiz sedasız", "sessiz yürüyüş", "sessiz film" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Sessiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sessizin eş anlamlısı olan birçok kelime vardır.. Eş anlamlı kelimelerin yazım ve okunuş stilleri farklı olmasına rağmen anlamları aynıdır. Sessizin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "suskun" sözcüğüdür. Suskun sözcüğü, sessiz sözcüğü yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Sessiz eş anlamlısı olan kelimeler:

Suskun

Sakin

Dilsiz

Melek gibi

Ağızsız

Durgun

Kendi hâlinde

Sakit

Tek

Ünsüz

Yumuşak

Sessizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sessiz kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde kullanıldığı zaman o cümlenin manasında herhangi bir anlam bozukluğu olmamaktadır. Sessiz sözcüğünün anlamdaşı olan kelimelerin geçtiği bazı örnek cümleler: