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Sessiz eş anlamlısı nedir? Sessiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede eş anlamlı yani aynı manayı taşıyan ancak farklı yazılan sözcüklerin kullanımı çok fazladır. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılarak o cümlenin zenginleşmesini sağlamaktadır. Sessiz sözcüğü de bunlardan biridir. Bu sözcük ve eş anlamlıları günlük hayatta en sık kullanılan sözcükler arasındadır. Sessiz eş anlamlısı olan kelimeler aynı anlamı ifade ettiklerinden dolayı birbirlerinin yerine kullanılabilir. Peki, sessiz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sessiz eş anlamlısı nedir? Sessiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sessiz sözcüğünün kökeni Türkçedir. Yansıma bir sözcük olan "ses" kelimesine eklenen "+sIz" ekiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre sessiz sözcüğünün toplam yedi manası vardır. Sıfat, zarf ve isim türünde kullanılabilen sessiz kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Sesi olmayan, ses çıkarmayan
  • Ses, gürültü çıkarmadan yapılan
  • Ses olmayan
  • Az konuşan, suskun
  • Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin
  • Ses ve gürültü çıkarmadan.
  • Ünsüz

Ayrıca bu sözcüğün geçtiği "sessiz harf", "sessiz sedasız", "sessiz yürüyüş", "sessiz film" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Cümle eş anlamlısı nedir? Cümle eş anlamlısı nedir?

Sessiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sessizin eş anlamlısı olan birçok kelime vardır.. Eş anlamlı kelimelerin yazım ve okunuş stilleri farklı olmasına rağmen anlamları aynıdır. Sessizin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "suskun" sözcüğüdür. Suskun sözcüğü, sessiz sözcüğü yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Sessiz eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Suskun
  • Sakin
  • Dilsiz
  • Melek gibi
  • Ağızsız
  • Durgun
  • Kendi hâlinde
  • Sakit
  • Tek
  • Ünsüz
  • Yumuşak
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Sessizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sessiz kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde kullanıldığı zaman o cümlenin manasında herhangi bir anlam bozukluğu olmamaktadır. Sessiz sözcüğünün anlamdaşı olan kelimelerin geçtiği bazı örnek cümleler:

  • Gece çöktüğü zaman tüm şehir suskunlaşıyordu.
  • Kendi hâlinde biriydi, asla hiçbir şeye laf söylemezdi.
  • Bugün sakin görünüyorsun, bir problem mı var?
  • Haberi duyunca adeta dilsiz kalmıştı.
  • Sakin yerlerde yaşamak istiyorum.
  • Kız kardeşin çok durgun görünüyor.
  • Evin içerisinde değişik bir sakinlik vardı.
  • Sakit bir ortamda olmayalı o kadar uzun olmuştu ki...
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