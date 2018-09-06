MAGAZİN

Set arkasında ilginç doğum günü kutlaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Taciz davasında takipsizlik kararı kesinleştikten sonra diziye dönen Talat Bulut, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bulut, dizideki oğlunun doğum gününü benzincide aldığı dondurma ile kutladı.

Set arkasında ilginç doğum günü kutlaması

Talat Bulut, 'Yasak Elma' dizisinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz etmekle suçlanmış, hakim karşısına çıkmıştı. Hakkında takipsizlik kararı kesinleşen Talat Bulut dizi ekibinin tepkisine rağmen çekimlere başlamıştı. Bulut yeni bölümleri çekilmeye başlayan dizi setinden renkli kareler paylaşmaya devam ediyor. Dizideki oğlunu oynayan İlber Uygun'un doğum gününü kutladı.

BENZİNCİDEN DONDURMA ALIP DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Herkese merhaba. Bu gün İlber'in doğum günüymüş, Biz de benzincide durduk, kendimize birer tane dondurma aldık. Onun da doğum gününü kutlayacağız" diyerek eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.


PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Geri sayım başladıGeri sayım başladı
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut doğum günü

En Çok Okunan Haberler

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

'Demet Akalın'ın kayınbiraderi evrakta sahtecilikten gözaltına alındı'

'Demet Akalın'ın kayınbiraderi evrakta sahtecilikten gözaltına alındı'

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet

Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şeyma Şubaşı'ndan mutlu aile pozu!

Şeyma Şubaşı'ndan mutlu aile pozu!

Yapım şirketi beni oyar!

Yapım şirketi beni oyar!

Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?

Tutkulu öpücük

Tutkulu öpücük

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.