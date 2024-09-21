Set çalışanı konuştu! Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'la ilgili şaşırtan iddia!

Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği, Merhamet gibi efsane dizilerde yer alan oyuncu Özgü Namal, uzun bir aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden ekranlara dönmüştü. Dizide performansıyla adeta devleşen başarılı oyuncu, yıllar sonra başörtülü bir karakter olan Meryem'le seyirci karşısına çıkmıştı.

SETTE KAPRİSLİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ!

Kızıl Goncalar yeni sezona hazırlanırken sevilen oyuncuyla ilgili kaprisli olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Sette oturduğu sandalyeyi yanında getirdiği belirtilen Namal'ın etrafında birinin durmasından ve yüzüne bakarak konuşulmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Kendisine hizmet edilmesini de istediği belirtilen Namal, yüzü olduğu markanın Kuruçeşme'de gerçekleşen lansmanında bu iddiaları yalanlamıştı. "Ben mütevazı bir insanım. Yaşı büyük insanların bana hizmet etmesinden hoşlanmıyorum. Kendi işimi kendim yaparım" demişti.

"KENDİNİ KARAVANA KAPATIYORDU"

Bu iddiaların ardından da 2009 yılında yayınlanan Hanımın Çiftiliği setinde çalışan bir set çalışanı "tvgundemi" isimli bir Instagram sayfasına "Yoga yapıyorum diyerek kendini karavana kapatıp saatlerce ekibi ve oyuncu arkadaşlarını her gün bekletmesini unutmayalım" iddiasında bulundu.