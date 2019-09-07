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Sette inanılmaz olay! Rol gereği doğrulttuğu silah ateş aldı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SİNEMA TV  | 07.09.2019 02:10 | Son Güncelleme

Kimi rol icabı doğrultulan silahla hayatını kaybetti, kimi ise kör olmanın eşiğinden döndü. İşte film setlerinde yaşanan birbirinden korkunç olaylar...

Sette inanılmaz olay! Rol gereği doğrulttuğu silah ateş aldı

Bruce Lee'nin kendisi gibi aktör olan oğlu Brandon Lee, The Crow filminin setinde, rol icabı düşmanı olan Michael Massee'nin kendisine silah doğrulttuğu sahnede gerçekten vuruldu. Boş olması gereken silahın içinde bırakılan birkaç kurşun yüzünden son nefesini veren Lee, ihmalkarlığın kurbanı oldu.

Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Lee, vurulmasından 30 dakika sonra hastaneye nakledildi, 5 saat boyunca operasyon yapıldı ancak aşırı kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.

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İŞTE DİĞER FİLM SETLERİNDE YAŞANAN O TALİHSİZ OLAYLAR...

BÜYÜ

Çekimleri Mardin'in Savur Köyü'nde gerçekleştirilen filmde, kazı yapmaya giden bir grup arkeoloğun bölgedeki büyünün etkisi altında kalması sonrası yaşananlar anlatılıyor. O dönem filmin galasında çıkan yangın, henüz setin ikinci gününde operatörün üç yüz kiloluk malzemenin altında kalması, ışık asistanının altı metrelik bir kuyuya düşüp hastaneye kaldırılması, Okan Yalabık'ın yuvarlanan bir kayanın altında kalmaktan son anda kurtulması ve İpek Tuzcuoğlu'nun çekimler esnasında sivri bir kayanın üstünden düşerek kuyruk sokumunu zedelelemesi... Tüm bu olanlara bakıldığında, ''Filmin yalnızca konusu değil, seti de lanetli' denmişti.

BÜYÜ

OTOMATİK PORTAKAL

Filmde, Alex karakterini canlandıran McDowell, rol gereği, deney yapılan gözlerini hiç kapayamayacağı bir aparata bağlattı. Bu sahne sırasında oyuncunun korneası çizildi fakat oynamaya devam etti. Geçici körlük yaşayan oyuncunun yerine çağrılan dublör, bu sahneyi oynamayı reddetti. McDowell son çare, aparata yeniden bağlanarak kamera karşısına geçti.

OTOMOTİK PORTAKAL

DJANGO UNCHAİNED

Yönetmenliği Quentin Tarantino'nun üstlendiği filmde, zengin bir köle tüccarını canlandıran Leonardo DiCaprio, rol gereği elini masaya vurduğu sahnede yaralandı. Eli kesilip kanamaya başlayan DiCaprio, rolden hiç çıkmadan mendille kanayan elini sararak oynamaya devam etti.

DJANGO UNCHAİNED

KILL BILL

Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Kill Bill'in setinde, filmin güzel ve yetenekli başrol oyuncusu Uma Thurman, araba kullandığı bir sahnede, kumlu bir yolda ilerlediği için ciddi bir kaza geçirdi. Yönetmenin ısrarıyla oturduğu direksiyondan boynu incinmiş şekilde kalkan Thurman, çok uzun bir süre boyunlukla gezmek zorunda kaldı.

KILLBILL

HARRY POTTER ve ÖLÜM YADİGARLARI

Harry Potter'ın son filmi olan Ölüm Yadigarları'nda, serinin ilk filminden beri Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe'in dublorlüğünü yapan David Holmes, uçuş sahnelerinden birinin provası yapılırken, patlamanın etkisiyle sert bir şekilde yere çakıldı. Omuriliği darbe alan genç dublör, ne yazık ki felç geçirdi.

HARRY POTTER

DEADPOOL 2

Marvel evreninin en çılgın karakterlerinden biri olan Deadpool'un ikinci filminin çekimleri esnasında çok üzücü bir olay yaşandı. Çekim esnasında motosiklet kullanan kadın dublör kontrolünü kaybetti ve yanındaki bisikletliye çarptı. Ardından yakındaki binanın camından içeri giren talihsiz kadın, hayatını kaybetti.

DEADPOOL

SİHİRBAZLAR ÇETESİ

Dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan bir soygun çetesinin anlatıldığı Sihirbazlar Çetesi filminin setinde akılalmaz bir olay yaşandı. Isla Fisher'ın, rol icabı su tankı içerisinde kelepçelendiği sahne, bir anda gerçek oldu. Fisher, sahne bittikten sonra kelepçelerden kurtulunca, içerideki suyun boşaltılmasını sağlayan düğmeyi aradı ancak bir türlü ulaşamadı. İşin en korkunç kısmı ise, film ekibinin, genç oyuncunun, su dolu tankın içindeki panik anları ve çırpınışlarını tamamen rol sanmasıydı. Yaklaşık 3 dakika sonra tanktan çıkarılan Fisher, ölümden döndü.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ

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