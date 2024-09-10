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  4. Sette rahatsızlandı! Aslıhan Güner apar topar hastaneye kaldırıldı

Sette rahatsızlandı! Aslıhan Güner apar topar hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.09.2024 12:31
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Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yalan dizisinde hayat verdiği 'Melike Karaca' karakteri ile adından söz ettiren Aslıhan Güner sette rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MYNET- Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Kadıoğlu' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner şimdilerde Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak'ın başrollerinde yer aldığı Yalan dizisinde boy gösteriyor.

Dizide 'Melike Karaca' karakterine hayat veren Aslıhan Güner bu rolüyle de büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz haftalarda sette rahatsızlanan ünlü isim sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Güner 'Setteyken bir adliye sahnemiz vardı. O sahnenin ardından bir fenalaşma oldu. Sağlıkçımız ilk müdahaleyi yaptı ama yeterli olmadı. Ben baya kötü oldum çünkü. Sonrasında hastaneye gittik. İki serum aldım ve sete devam ettim.' açıklamasını yaptı.

ASLIHAN GÜNER

Sevenlerini kısa süreli korkutan Aslıhan Güner şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu da söyledi.

Aslıhan Güner, Şefkat Tepe dizisinde birlikte rol aldığı Mert Kılıç ile 2013 yılında dünya evine girmişti.

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Aslıhan Güner
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