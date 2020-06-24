Setteki Kaza Sonucu Yüzünde Derin Yaralar Açıldı!

Ghostland filminin çekimlerinde Kanadalı oyuncu Taylor Hickson'ın sette geçirdiği kazanın sonucunda yüzünde derin yaralar açıldı!

Filmde bir sahnede yönetmenin kendisinden bir camı yumruğuyla kırmasını istediğini, ancak kendisinin güvenlik çekinceleri olduğunu ve eğer güvenliyse yapacağını söylediğini aktarıyor. Yönetmenin güvenli olduğunu söylemesi sonucunda cama yumruk atan 20 yaşındaki genç oyuncunun üzerine cam panel düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Hickson'ın yüzünde ve vücudunda derin kesikler vardı. 70 dikiş atıldıktan sonra lazer ve silikon tedavisi görmeye başladı. Aradan 1 yıl geçmiş olmasına rağmen oyuncunun yüzündeki izler doktorların da bütün çabalarına rağmen iyileşmiyor.

Bu kazada öncesinde yeterli önlemi almamış olan herkesi cezalandırmak isteyen Hickson, yapım şirketini dava ediyor. Yüzündeki izler dolayısıyla hem psikolojik hem de sağlıksal olarak zarar gördüğünü, aynı zamanda bu süreçte maddi kayba uğradığını ve bunun yanında yeni projelere katılamadığı ve iş bulamadığı için maddi kayba uğramaya devam ettiğini gerekçe olarak gösteriyor.