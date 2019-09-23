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Sevda Demirel'den Reynmen çıkışı: Ona tokat atasım var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Yıllar önce oyuncu Hande Ataizi'ne attığı tokatla gündeme gelen Sevda Demirel, bir mekandan çıkarken sohbet ettiği gazetecilere, Reynmen'e basın mensubuna saldırdığı için tokat atmak istediğini söyledi.

Sevda Demirel'den Reynmen çıkışı: Ona tokat atasım var

"Sevda Tokatı" şarkısıyla gündeme gelen şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün gittiği alışveriş merkezinden çıkarken muhabirlerle uzun süre sohbet etti. Demirel, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntülemek isteyen muhabire şiddet uygulayan sosyal medya fenomeni Reynmen hakkında da konuştu.

"SEVGİLİMLE DEĞİL KÖPEĞİMLE YEMEĞE ÇIKIYORUM"

Eskiye nazaran daha sessiz ve sakin yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Sevda Demirel, "Gördüğünüz gibi sevgilimle değil artık köpeğimle yemeğe çıkıyorum. Artık daha sessiz sakin yaşıyorum. Avrupa projelerim var uzun süre Almanya'da kalacağım. Orada sahne alacağım" dedi.

"REYNMEN'E TOKAT ATASIM GELİYOR"

20 yıl önce Hande Ataizi'ne attığı tokatla yıllarca konuşulan Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde kendisini kız arkadaşıyla görüntülemek isteyen muhabire saldıran Reynmen hakkında da ilk kez konuştu. Demirel, Reynmen için şunları söyledi: "Şu sıralar Reynmen'e tokat atasım geliyor. Bir muhabire el kaldırması çok yanlış bir hareket."

REYNMEN BASIN MENSUBUNA SALDIRDI

Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen ardından kız arkadaşı ve kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı. Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabir Akif Yaman'ı darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sevda demirel Reynmen

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