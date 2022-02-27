Sevda Demirel spor pozlarını paylaştı! "O dekolteyle nasıl spor yapıyorsun?"

Hande Ataizi'ne yıllar önce 'Ne dedin sen?' diyerek tokat atan Sevda Demirel hem aşk hayatı hem de görüntüsüyle zaman zaman gündeme geliyor. Birkaç sene önce silikonlarını çıkartıp çıkarılan silikonları da ekranda gösteren Sevda Demirel son olarak cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu.

Tekrar silikon taktıran ve kendini spora veren Sevda Demirel bir yarışmaya hazırlandığını açıkladı. Spordan fotoğraflar paylaşan Sevda Demirel'e "Yıllara meydan okuyorsun" yorumlarının yanında göğüsleriyle ilgili de yorumlar yağdı.

Bazı takipçileri Demirel'e "O dekolteyle nasıl spor yapıyorsun?" dedi.

