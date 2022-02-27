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Sevda Demirel spor pozlarını paylaştı! "O dekolteyle nasıl spor yapıyorsun?"

27.02.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştiren İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz ile bir dönem aşk yaşamasıyla adından söz ettiren Sevda Demirel son görüntüsüyle dikkat çekti. Bir yarışma için spor ve diyet yapan Demirel'in spor pozlarına yorum yağdı.

Sevda Demirel spor pozlarını paylaştı! "O dekolteyle nasıl spor yapıyorsun?"

Hande Ataizi'ne yıllar önce 'Ne dedin sen?' diyerek tokat atan Sevda Demirel hem aşk hayatı hem de görüntüsüyle zaman zaman gündeme geliyor. Birkaç sene önce silikonlarını çıkartıp çıkarılan silikonları da ekranda gösteren Sevda Demirel son olarak cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu.

Tekrar silikon taktıran ve kendini spora veren Sevda Demirel bir yarışmaya hazırlandığını açıkladı. Spordan fotoğraflar paylaşan Sevda Demirel'e "Yıllara meydan okuyorsun" yorumlarının yanında göğüsleriyle ilgili de yorumlar yağdı.

Ekran Alıntısı

Bazı takipçileri Demirel'e "O dekolteyle nasıl spor yapıyorsun?" dedi.

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Sevda Demirel
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