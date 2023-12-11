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Sevdiği köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı! "O korkuyla ağlama fırsatım bile olmadı"

11.12.2023 16:12 | Son Güncelleme:
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Türkiye Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı konuşurken, bir talihsiz olay da Rize'de yaşandı. Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, sevdiği köpeğin saldırısına uğradı. Kollarından yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan E.B. "Kolumu kurtarmaya çalışırken diğer koluma da saldırdı. Ben o korkuyla ağlama fırsatım bile olmadı" dedi.

Rize'deki olay, dün ilçeye bağlı Selamet Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde oynayan 12 yaşındaki E.B.’nin yanına bir köpek yaklaştı. Yanına gelen köpeği beslemek isteyen E.B. evden aldığı yiyeceği verip, başını eliyle okşamaya çalıştı.

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KOLLARINI ISIRDI

O esnada köpek E.B.’ye saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kolundan da yaralan çocuğa Güneysu’da yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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"AĞLAMA FIRSATIM BİLE OLMADI"

Köpekle oynadığı sırada koluna saldırdığını söyleyen E.B., “Ben köpeği besleyip, seviyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Herkes besliyordu. Ben de onunla oyun oynarken direkt benim kollarıma saldırdı. Kolumu kurtarmaya çalışırken diğer koluma da saldırdı. Olay böyle oldu. Sonrasında ben bağırdım. Ben o korkuyla ağlama fırsatım bile olmadı. Evden arabayla hastaneye gittik. Güneysu’daki hastaneden de beni buraya sevk ettiler” diye konuştu.

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Rize köpek
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