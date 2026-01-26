Mynet Trend

Sevenleri yıllardır endişe içindeydi! Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme

Tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotlarından biri olarak gösterilen Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 7 kez dünya şampiyonu olan ve bu kapsamda Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot unvanını Lewis Hamilton ile paylaşan 57 yaşındaki efsane Formula 1 pilotu, 2013’te geçirdiği kayak kazasından bu yana sevenlerini endişe içinde bırakmıştı.

Enes Çırtlık

2013 yılında yaşadığı kayak kazası sonrası felç geçiren ve yatağa mahkum olan, 7 dünya şampiyonluğu sahibi Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’den sevindiren bir haber geldi.

SCHUMACHER, ARTIK YATAĞA BAĞIMLI DEĞİL

NTV'de yer alan habere göre; Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, 12 yıllık tedavinin ardından yatağından kalktı. 57 yaşındaki efsane, artık yatağa bağımlı değil.

2013'te kayak yaparken geçirdiği kazada kafasına aldığı darbe nedeniyle felç kalan ve tedavisi yatakta süren Schumacher, artık tekerlekli sandalyede oturabiliyor.

EŞİYLE BİRLİKTE GÖL KENARINA ÇIKIYOR

Daily Mail'in haberine göre; Schumacher, İspanya'nın Mayorka bölgesindeki 50 milyon dolarlık malikesinde eşinin destekleriyle tekerlekli sandalyesine biniyor ve göl kenarında turluyor.

Schumacher'ı bu süreçte 30 yıllık eşi Corinna bir an olsun yalnız bırakmıyor. Aileye 24 saat boyunca bir hemşire ve terapist eşlik ediyor.

Aile Schumacher'ın bu süreçte fotoğraflanmaması ve hasta halinin basına servis edilmemesine dikkat ediyor.

NE OLMUŞTU?

Fransız Alpleri'ndeki Meribel kayak merkezinin yakınlarında kayalara çarptıktan sonra geçirdiği beyin hasarı sonrası yatağa bağlı kalmış ve tedavi süreci başlamıştı.

Daha önce eski çalışanları ailenin evin içindeki fotoğraflarını çekmiş ve bunları servis etmeye çalıştıkları gerekçesiyle ceza almıştı.

Schumacher, 2024 yılında kızının düğününe de katılamamıştı.

