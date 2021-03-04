Sevenlerine müjdeyi verdi! Asterix 3D animasyon serisi yeniden çekilecek

İlk kez 1961 yılında piyasaya sürülen Asterix çizgi romanı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. 111 dile çeviren çizgi roman için 15 uzun metrajlı film çekildi. Televizyon için defalarca kez çizgi film uyarlaması yapıldı. Fransız yapımı çizgi romanın başta ülkesinde olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde kemikleşmiş bir hayran kitlesi bulunuyor.

“Asterix and the Big Fight” ismiyle yayınlanacak olan yapımın 2023 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Netflix'in orijinal animasyon yönetmeni Dominique Bazay, “Kanadalı Fransız'ım ve dünyadaki çoğu frankofon gibi, Asterix, onun yardımcısı Obelix ve sadık arkadaşı Dogmatix ile büyüdüm. Özel animasyon filmlerini izledim ve kitaplarını defalarca kez okudum. 8 yaşındaki çocuğa bir gün bunları getirmeye yardım edeceğimi söyleseydin sana inanmazdım” dedi.



