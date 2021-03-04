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  4. 2021 Emmy Ödül Töreni’nin tarihi açıklandı

2021 Emmy Ödül Töreni’nin tarihi açıklandı

Seray Üstün Seray Üstün 04.03.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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2021 Emmy Ödül Töreni’nin tarihi açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde “Televizyonun Oscarları” olarak nitelendirilen 2021 Emmy Ödülleri’nin tarihi açıklandı. 73. Emmy Ödülleri’nin yayın tarihi resmi olarak duyuruldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleştirilmişti. Sunuculuğunu Jimmy Kimmel ve Staples Center’ın üstlendiği ödül töreni bu yılda koronavirüs pandemisi önlemleriyle gerçekleştirilecek.

73.Emmy Ödülleri’nin 19 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanacağı açıklandı. TV Akademisi'nin 2021 takvimi şöyle oluştu:

  • 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021: Dizilerin uygunluk tarihi.
  • 11 Şubat: Online giriş süreci başlangıcı.
  • 31 Mart: 73. Emmy yarışmasının her iki turunda oylama uygunluğunu garanti etmek ve üyeliklerini güvence altına almak için üyelik başvurusu ve yenilemesi için son tarih.
  • 6 Nisan: Mevcut oy hakkına sahip üyelerin oylama başvuruları için son tarih.
  • 17 Haziran: Adaylık tercihleri için oylama başlangıcı.
  • 28 Haziran: Adaylık tercihleri için son oylama tarihi.
  • 13 Temmuz: Adaylıkların açıklanması.
  • 19 ağustos: Kazanan tercihleri için oylama başlangıcı.
  • 30 Ağustos: Kazanan tercihleri için son oylama tarihi.
  • 19 Eylül: Tören ve kazananların açıklanması.
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