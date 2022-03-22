Sevenlerini üzen haber! Brad Pitt’in başrolünü üstlendiği “Bullet Train” filminin vizyon tarihi ertelendi

David Leitch tarafından yönetilen ve başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi Bullet Train'in vizyon tarihi 15 Temmuz 2022 olarak duyurulmuştu. Ancak filmin vizyon tarihi “Black Adam” yapımın yerine geçmesi için 29 Temmuz’a ertelendi. Filminde Sandra Bullock, kitaba adını veren Beetle karakterini canlandırırken, Brad Pitt karşımıza Ladybug (Uğur Böceği) adındaki bir suikastçi olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Pitt’in aksiyon sahnelerini dublörsüz çekmesi hayranlarının merakını perçimledi.

BULLET TRAIN KONUSU

Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanan Bullet Train'de Brad Pitt'in yanı sıra Sandra Bullock, Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler rol alıyor. Filmin senaryosunu Zak Olkewicz kaleme aldı. Senaryo, Japon yazar Kōtarō Isaka tarafından yazılan “Maria Beetle” romanından uyarlandı.



