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Harry Potter serisi devam edecek mi? Başrolü Daniel Radcliffe beklenen açıklamayı yaptı

21.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter serisi dünyanın en çok takip edilen filmlerin başında geliyor. 21 sene önce ilk filmi Harry Potter: Felsefe Taşı ile büyük bir hayran kitlesine kavuşmayı başaran yapımın yeninden başlayacağını yönelik olarak söylentiler dolaşıyordu. İddialara serinin başrol oyuncusu Daniel Radcliffe “Geri dönmek için çok erken” sözleriyle noktayı koydu.

Harry Potter serisi devam edecek mi? Başrolü Daniel Radcliffe beklenen açıklamayı yaptı

J.K. Rowling’in fantastik romanlarından oluşan Harry Potter serisi 20. yıla özel olarak geçtiğimiz aylarda HBO Max’de yayınlanan Return to Hogwarts (Hogwarts’a Dönüş) filmiyle nostaljik bir rüzgar estirmişti. Serinin birçok oyuncusu özel bölüm için bir araya gelerek sevenleriyle hasret gidermişti. Filmler hakkında bilinmeyenler ve kamera arkasına dair pek çok görüntü paylaşılmıştı. Bu gelişme Harry Potter hayranlarının yeni bir proje beklentisini arttırırken yönetmen Chris Columbus yeni bir film için geri dönebileceğinin sinyallerini vermişti. Anca Harry Potter karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe, Hogwarts defterini kapattığını söyledi.

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“DÖNMEK İÇİN ERKEN”

HARRY POTTER 1

“Şu an olduğum yerden çok memnunum ve o dünyaya geri dönmek hayatımı büyük ölçüde değiştirirdi” diyen oyuncu, Star Wars serisinin yeniden çekilmesi ve oyuncularının 30-40 sene sonra geri dönmesini örnek göstererek Harry Potter dünyasının çok daha yeni olduğunu ve gelecek projeler için daha zaman olduğunu belirtti.

Son filmin üzerinden 10 sene geçtiğini vurgulayan Radcliffe, Harry Potter evrenine geri dönme konusunda “Şu sıralar yapmak istediğim türden bir şey değil” açıklamasında bulundu.

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