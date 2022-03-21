Harry Potter serisi devam edecek mi? Başrolü Daniel Radcliffe beklenen açıklamayı yaptı

J.K. Rowling’in fantastik romanlarından oluşan Harry Potter serisi 20. yıla özel olarak geçtiğimiz aylarda HBO Max’de yayınlanan Return to Hogwarts (Hogwarts’a Dönüş) filmiyle nostaljik bir rüzgar estirmişti. Serinin birçok oyuncusu özel bölüm için bir araya gelerek sevenleriyle hasret gidermişti. Filmler hakkında bilinmeyenler ve kamera arkasına dair pek çok görüntü paylaşılmıştı. Bu gelişme Harry Potter hayranlarının yeni bir proje beklentisini arttırırken yönetmen Chris Columbus yeni bir film için geri dönebileceğinin sinyallerini vermişti. Anca Harry Potter karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe, Hogwarts defterini kapattığını söyledi.

“DÖNMEK İÇİN ERKEN”

“Şu an olduğum yerden çok memnunum ve o dünyaya geri dönmek hayatımı büyük ölçüde değiştirirdi” diyen oyuncu, Star Wars serisinin yeniden çekilmesi ve oyuncularının 30-40 sene sonra geri dönmesini örnek göstererek Harry Potter dünyasının çok daha yeni olduğunu ve gelecek projeler için daha zaman olduğunu belirtti.

Son filmin üzerinden 10 sene geçtiğini vurgulayan Radcliffe, Harry Potter evrenine geri dönme konusunda “Şu sıralar yapmak istediğim türden bir şey değil” açıklamasında bulundu.



