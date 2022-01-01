Sevenlerini üzen haber! Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli serisine yeniden katılmayacağını söyledi

Sinema sektörünün efsane yapımlarından biri haline gelen Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızları bir kez daha karşı karşıya geldi. Vİn Diesel’in Hızlı ve Öfkeli 10 için Dwayne Johnson’a yaptığı geri dön çağrısına ünlü isim sert cevap verdi.

SOSYAL MEDYADAN SESLENMİŞTİ

Vin Diesel, Instagram gönderisine, "Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi. Dünya, 'Hızlı ve Öfkeli 10'u çekmemizi bekliyor. Çocuklarım evimde senden 'Dwayne Amca' diye bahsediyor. Sana yıllar önce Pablo’ya verdiğim sözü yerine getireceğimi söylemiştim. Ortaya çıkmalısın, oynaman gereken çok önemli bir rolün var. Hobbs rolünü senden başka kimse oynayamaz" mesajını yazmıştı. Ancak Johnson, CNN'e Diesel'in uyguladığı taktiklere şaşırdığını ve böylesine halka açık bir ortamda oynanan düşmanlıklarını takdir etmediğini söyledi.

“AYLAR ÖNCE BU KONUYU KONUŞMUŞTUK”

Vin Diesel’in gönderisinin sosyal medyada popüler olması ve serinin hayranlarını heyecanlandırmasını manipülasyon olarak yorumlayan Johnson, “Vin’in kısa ünce yaptığı kamuya açık gönderisi bir manipülasyon örneği. Vin’in gönderisine çok şaşırdım. Geçen Haziran ayında doğrudan iletişime geçtiğimizde ona seriye geri dönmeyeceğimi söylemiştim. Aylar önce bu konuyu konuştuk. Hala aynı fikirdeyim. Ne yazık ki bu halka açık diyalog suları bulandırdı.” dedi.



