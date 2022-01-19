Sevenlerini üzen haber geldi! Ezel Akay’ın Osman Sekiz filminin vizyon tarihi ertelendi

Geçtiğimiz yıl vizyona giren “9 Kere Leyla” filmiyle tepkileri üzerine çeken Ezel Akay’ın yeni filmi Osman Sekiz’in vizyon tarihinde erteleme yapıldı. Osman Sekiz filminin artan vaka sayıları nedeniyle kapalı alanlarda maske mesafe kurallarının ihlal edileceği düşüncesi ile vizyon tarihinin 18 Mart olarak değiştirildiği açıklandı.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ OLACAK

Yönetmenliğini Ezel Akay’ın yaptığı, başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın paylaştığı filmin senaryosunu Kemal Uçar yazarken, yapım tasarımı ise İlban Ertem tarafından gerçekleştirildi. Türünün Türkiye'deki ilk örneği olan film fantastik, komedi ve romantik öğeler içeriyor. Osman Sekiz başta Almanya olmak üzere yurtdışında da vizyonda olacak.

Agorafobi hastası bir adamın beş canavar ile birlikte eski bir köşkte yaşadığı olayların beyazperdeye aktarıldığı film sinemaseverler tarafından oldukça merak ediliyor.



