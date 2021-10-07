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Sevenlerini üzen haber! Hollywood’un sevilen ismi Cynthia Harris hayatını kaybetti

07.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı usta oyuncu Cynthia Harris, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Sevenlerini üzen haber! Hollywood’un sevilen ismi Cynthia Harris hayatını kaybetti

Oyunculuk kariyerine 1970’li yıllarda “Laverne & Shirley”, “The Bob Newhart Show” ve “Three's Company” gibi televizyon dizileriyle başlayan Cynthia Harris, “Edward & Mrs. Simpson” dizisindeki Wallis Simpson rolüyle tanınmıştı. Wall Simpson karakteri ile BAFTA adaylığına ulaşan ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi, Harris’in geçtiğimiz pazar günü öldüğünü doğruladı ancak oyuncunun ölüm nedeni henüz belirtilmedi.

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“LA Law”, “Archie Bunker's Place”, “Kate & Allie”, “Murder, She Wrote” ve “All My Children” dizilerinde de rol alan Harris'in 90’larda oynadığı “Mad About You” dizisiyle yıldızı parladı. Usta oyuncu dizinin 70’ten fazla bölümünde Paul Reiser’in oynadığı karakterin annesi Syliva Buckman’ı canlandırdı.

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