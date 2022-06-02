Seversin dizisi nerede çekiliyor? Seversin dizisi uyarlama mı? İşte çekim yeri ve konusu...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin çekim yeri ise merak ediliyor. Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı dizide ünlü bir oyuncu olan Tolga ile AVM'de çalışan bir tezgahtar olan Asya'nın hikayeleri konu alınıyor. Peki Seversin dizisi nerede çekiliyor?

SEVERSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D iç yapımlar tarafınan hazırlanan Seversin dizisi, bir süredir fragmanları ile ilgi odağı olmuştu. Sevilen dizinin çekim yeri merka konusu oldu. Dizinin sahil sahnelerinin Muğla'da Ortaca Dalyan bölgelerinde çekildiği bilinmekte. Seversin'in diğer sahneleri ise İstanbul'da farklı noktalarda çekiliyor. Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde dizinin çekimleri gerçekleştiriliyor.

SEVERSİN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olmadığı bilinmekte. Yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme alıyor.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kanal D'de yayınlanan ve ilginç bir hikayeye sahip olan bir yaz dizisi olan Seversin dizisinde genç kızların romantik prensi oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesi anlatılacak.

Dizide Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve AVM'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışacaktır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga ise Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

Seversin dizisi, ayrıca dizi setlerinin perde arkasını anlatmasıyla da oldukça dikkat çekecek.

