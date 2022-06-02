MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seversin dizisi Tolga kimdir? Burak Yörük kimdir, aslen nereli? Burak Yörük kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Seversin dizisi Tolga kimdir? Burak Yörük kimdir, aslen nereli? Burak Yörük kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

02.06.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde Tolga karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Dizide Tolga Tuna'ya hayat veren Burak Yörük daha önce Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almıştı. Tam adı ise Erman Burak Yörük olarak bilinmekte. Peki Seversin dizisi Tolga kimdir? Burak Yörük kimdir, aslen nereli? Burak Yörük kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Seversin dizisi Tolga kimdir? Burak Yörük kimdir, aslen nereli? Burak Yörük kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Kanal D ekranlarının heyecanlandıran yapımlarından Seversin dizisinin başrollerinden Burak Yörük'ün hayatı merak ediliyor. Yörük, dizide oyuncu olan Tolga'yı canlandırıyor. Dizinin Tolga'sı Burak Yörük'ün de hayatı ve kariyeri sorgulanmaya başlandı. Peki Burak Yörük kimdir?

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2002 yılından bu yana ekranlarda yer alan oyuncu, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisi ile sevenleri karşısına çıkmıştı. Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayımanan Seversin dizisinde Tolga'ya hayat vermekte. Yörük, 1,92 boyunda ve Tuana Yılmaz ile beraberlik yaşadığı biliniyor.

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI ROL ALDIĞI DİZİLER

2002 - Sırlar Dünyası
2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)
2005 - Şeytan
2007 - Dede Korkut Hikayeleri (Salur Kazan)
2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)
2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)
2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)
2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)
2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)
2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)
2022 - Seversin (Tolga Tuna)

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER

2005 - Perde
2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)
2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)

ROL ALDIĞI VİDEO KLİPLER

2019 - Baran Bayraktar - Yine
2019 - Zeynep Bastık & Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu?
2019 - Reynmen - Ela
2020 - Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi, takımlar değişiyorSurvivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi, takımlar değişiyor
Bebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay göndermeBebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay gönderme
Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadıŞeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor

Jorge Jesus'un o fotoğrafı güne damga vurdu!

Jorge Jesus'un o fotoğrafı güne damga vurdu!

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

BM'den Türkiye kararı... Talep kabul edildi

BM'den Türkiye kararı... Talep kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.