Seversin dizisi Tolga kimdir? Burak Yörük kimdir, aslen nereli? Burak Yörük kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Kanal D ekranlarının heyecanlandıran yapımlarından Seversin dizisinin başrollerinden Burak Yörük'ün hayatı merak ediliyor. Yörük, dizide oyuncu olan Tolga'yı canlandırıyor. Dizinin Tolga'sı Burak Yörük'ün de hayatı ve kariyeri sorgulanmaya başlandı. Peki Burak Yörük kimdir?

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2002 yılından bu yana ekranlarda yer alan oyuncu, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisi ile sevenleri karşısına çıkmıştı. Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayımanan Seversin dizisinde Tolga'ya hayat vermekte. Yörük, 1,92 boyunda ve Tuana Yılmaz ile beraberlik yaşadığı biliniyor.

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI ROL ALDIĞI DİZİLER

2002 - Sırlar Dünyası

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikayeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)

2022 - Seversin (Tolga Tuna)

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER

2005 - Perde

2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)

2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)

ROL ALDIĞI VİDEO KLİPLER

2019 - Baran Bayraktar - Yine

2019 - Zeynep Bastık & Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu?

2019 - Reynmen - Ela

2020 - Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım

