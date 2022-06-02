Seversin dizisi Tolga kimdir? Burak Yörük kimdir, aslen nereli? Burak Yörük kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Kanal D ekranlarının heyecanlandıran yapımlarından Seversin dizisinin başrollerinden Burak Yörük'ün hayatı merak ediliyor. Yörük, dizide oyuncu olan Tolga'yı canlandırıyor. Dizinin Tolga'sı Burak Yörük'ün de hayatı ve kariyeri sorgulanmaya başlandı. Peki Burak Yörük kimdir?
Erman Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2002 yılından bu yana ekranlarda yer alan oyuncu, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisi ile sevenleri karşısına çıkmıştı. Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayımanan Seversin dizisinde Tolga'ya hayat vermekte. Yörük, 1,92 boyunda ve Tuana Yılmaz ile beraberlik yaşadığı biliniyor.
2002 - Sırlar Dünyası
2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)
2005 - Şeytan
2007 - Dede Korkut Hikayeleri (Salur Kazan)
2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)
2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)
2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)
2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)
2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)
2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)
2022 - Seversin (Tolga Tuna)
2005 - Perde
2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)
2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)
2019 - Baran Bayraktar - Yine
2019 - Zeynep Bastık & Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu?
2019 - Reynmen - Ela
2020 - Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım
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