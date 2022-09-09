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  4. Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı! "Yıldız gibi parlıyorsun"

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı! "Yıldız gibi parlıyorsun"

09.09.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi dizilerde aldığı rollerin ardından oyunculuk kariyerinde çıkış yakaladı. Kariyeri ve güzelliğiyle ön plana çıkan genç oyuncu, şimdilerde Seversin adlı dizide Asya rolüne hayat veriyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla da oldukça ilgi görüyor.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı! "Yıldız gibi parlıyorsun"

Yer aldığı dizi projeleriyle ekranların tanınan ve aranan yüzlerinden biri olan İlayda Alişan, bu defa sosyal medya pozuyla büyüledi.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Genç oyuncu İlayda Alişan, beyaz elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı!

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan o poza, "Yandı buralar", "Yıldız gibi parlıyorsun" yorumları geldi.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı!

İlayda Alişan son olarak, başrolü Burak Yörük ile paylaştığı Seversin dizisi ile erkanlara geldi.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı!

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım mezunu olan Alişan, 2011 yılından beri oyunculuk sektöründe yer alıyor.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı!

İşte Alişan'ın pozlarından bazıları...

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı!

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı!

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı!

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