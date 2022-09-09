Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan beyazlar içinde paylaştı! "Yıldız gibi parlıyorsun"

Yer aldığı dizi projeleriyle ekranların tanınan ve aranan yüzlerinden biri olan İlayda Alişan, bu defa sosyal medya pozuyla büyüledi.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Genç oyuncu İlayda Alişan, beyaz elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan o poza, "Yandı buralar", "Yıldız gibi parlıyorsun" yorumları geldi.

İlayda Alişan son olarak, başrolü Burak Yörük ile paylaştığı Seversin dizisi ile erkanlara geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım mezunu olan Alişan, 2011 yılından beri oyunculuk sektöründe yer alıyor.

İşte Alişan'ın pozlarından bazıları...





