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Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

22.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi dizisi Seversin'in oyuncuları, oyunculuk performansları dışında özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Dizide Asya karakterlerine hayat veren İlayda Alişan, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı yayınlanan Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya karakterlerini canlandıran genç oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. İlayda Alişan'ın 'Seversin' öncesinde Masumiyet dizisinde de rol aldığı biliniyor.

SEVERSİN DİZİSİNİN ASYA'SINDAN BİKİNİLİ PAYLAŞIM!

Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, bu kez yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerini büyüledi.

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Alişan, siyah bikinisiyle ve köpekle oynarken çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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"BU NE GÜZELLİK"

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler "Bu ne güzellik", "Ne kadar tatlısın" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Alişan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Seversin dizisi
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