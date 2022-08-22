Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı yayınlanan Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya karakterlerini canlandıran genç oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. İlayda Alişan'ın 'Seversin' öncesinde Masumiyet dizisinde de rol aldığı biliniyor.
Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, bu kez yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerini büyüledi.
Alişan, siyah bikinisiyle ve köpekle oynarken çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler "Bu ne güzellik", "Ne kadar tatlısın" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Alişan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...
Trendyol Collection sezon sonu fırsatları
2021 Apple MacBook Pro indirimi
Sezon sonu erkek spor üst giyim ürünleri
Sezon sonu kadın spor ayakkabılar
Fakir, Arzum, Korkmaz ürünleri
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum