Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan önünü açarak poz verdi! Göğüs dekolteli tenis pozları mest etti

Kanal D'de ekrana gelen Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya karakterlerine hayat veren genç oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Alişan, bu defa yeni paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

SEVERSİN DİZİSİNİN ASYA'SINDAN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, bu kez tenis oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.

Göğüs dekolteli spor kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı hesabında yayınlayan ünlü oyuncuya takipçilerinden beğeni yağmuru geldi.

"PORSELEN BEBEK"

Ünlü oyuncunun paylaşımına yorumda bulunan takipçileri "Porselen bebek", "Çok güzelsin" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Alişan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



