Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan paylaşımıyla nefes kesti! "Bu güzellik ne?"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren isimler arasında yer alan İlayda Alişan, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Yakında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Seversin dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan İlayda Alişan, son paylaşımıyla herkesin dikkatini çekti.

SEVERSİN'LE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin dizisi 1 Haziran'da Kanal D ekranlarında yayın hayatına girecek.

Dizi çekimlerini sürdüren ve yoğun çalışma temposunda olan İlayda Alişan ise özel hayatını ihmal etmeyerek paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor.

"BU NE GÜZELLİK, ÖLECEĞİM"

Son olarak Instagram hesabından hafif dekolteli elbisesiyle paylaşımda bulunan güzel yıldız, gülüşü ve sempatikliğiyle herkesi mest etti.

Alişan'ın birçok takipçisi, "Bu nasıl bir güzellik, öleceğim" ve "Aşığınım" tarzında yorumlarla sevgilerini dile getirdi.





