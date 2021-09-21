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Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

21.09.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Türkiye'nin en güzel çocuğu' seçilen ve küçük yaşta usta isimlerle çalışan çocuk yıldız Murat Erton, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

Sevgili Dayım filminde, Tarık Akan'ın yeğenini canlandıran ve sayısız filmde yer alan Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Murat Erton'un, şimdilerde boyu kadar oğlu var... İşte Murat Erton'un son hali:

Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

Murat Erton, Instagram hesabından hayatına dair kareleri, sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

Erton'un, Yiğit adındaki oğlu da bir oyunculuk ajansıyla çalışıyor.

Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

Murat Erton, şimdilerde bir tasarım şirketinde yönetici.

Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

MURAT ERTON KİMDİR?

Murat Erton, 8 Şubat 1968 tarihinde Edirne'de doğdu. Erton, babasının işi nedeniyle İstanbul'a taşındı. Erton, 1973 yılında Saklanbaç gazetesinin düzenlediği 'Türkiye'nin En Güzel Çocuğu' yarışmasını kazanınca, şöhret kapılarını araladı. Sonrasında birçok filmde rol aldı. Murat Erton, 1974 yılında Güneşin Battığı Yer ile Paris'te özel ödüle layık görüldü. 1976'da ise Sahipsizler ile Altın Portakal kazandı.

Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

Bir dönemin çocuk yıldızı, Kadıköy Anadolu Lisesi'ne başladıktan sonra oyunculuğu bıraktı. Üniversite eğitimini, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Şehir Plancılığı okuyarak tamamladı. Yüksek lisansını, şehirsel tasarım konusunda yaptı. Erton, İngilizce yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.

Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

Basketbola da ilgi duyan Erton; Taçspor, Fenerbahçe, Tekel Spor gibi kulüplerde oynadı. Yüksek öğrenim sonrası, inşaat sektörüne adım attı. ABD'de pazarlama ve yöneticilik okudu.

Sevgili Dayım'ın mavi gözlü yakışıklısı son haliyle şoke etti! Boyu kadar oğlu var

Murat Erton, üniversiteden sınıf arkadaşı olan Banu Erton ile dünyaevine girdi. Çiftin, Yiğit adında bir oğulları bulunuyor.


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Tarık Akan
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