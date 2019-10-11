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Sevgili Geçmiş'in ilk bölümüne Yurdaer Okur damga vuracak! Sevgili Geçmiş ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2019 02:29 | Son Güncelleme

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Sevgili Geçmiş'in yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen Sevgili Geçmiş'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevgili Geçmiş'in ilk bölümüne Tekin Malik karakterine hayat veren Yurdaer Okur damga vuracak. Peki Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler, konusu nedir? Sevgili Geçmiş ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

Sevgili Geçmiş'in ilk bölümüne Yurdaer Okur damga vuracak! Sevgili Geçmiş ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş, ilk bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı Star TV'de olacak.

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İLK BÖLÜMDE YURDAER OKUR SÜRPRİZİ!
Merakla beklenen Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'in ilk bölümünde Yurdaer Okur, Tekin Malik karakteri ile ekrana gelecek. Performansı ile göz dolduran, başarılı oyuncu Okur’un, İpek (Sevda Erginci) ile olduğu olduğu sahnelerde tansiyon yükselecek.

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Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan Sevgili Geçmiş üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

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Sevgili Geçmiş in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.

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SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ'İN KONUSU
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.

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Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

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