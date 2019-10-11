Sevgili Geçmiş'in ilk bölümüne Yurdaer Okur damga vuracak! Sevgili Geçmiş ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş, ilk bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı Star TV'de olacak.

İLK BÖLÜMDE YURDAER OKUR SÜRPRİZİ!

Merakla beklenen Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'in ilk bölümünde Yurdaer Okur, Tekin Malik karakteri ile ekrana gelecek. Performansı ile göz dolduran, başarılı oyuncu Okur’un, İpek (Sevda Erginci) ile olduğu olduğu sahnelerde tansiyon yükselecek.

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan Sevgili Geçmiş üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

Sevgili Geçmiş in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ'İN KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.