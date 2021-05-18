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Sevgililerini aldatan model Kanika Batra: Pişman değilim

18.05.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss World Avustralya ikincisi Kanika Batra, yaptığı açıklamada yaşadığı anti sosyal kişilik bozukluğu nedeniyle şimdiye kadar ilişki yaşadığı beş sevgilisinin üçünü aldattığını ve bundan dolayı pişmanlık duymadığını dile getirdi.

Sevgililerini aldatan model Kanika Batra: Pişman değilim

Miss World Avustralya finalisti model Kanika Batra YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki model, anti sosyal kişilik rahatsızlığı nedeniyle şimdiye kadar ilişki yaşadığı beş erkek arkadaşından üçünü aldattığını ve bundan dolayı hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

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Kanika Batra, erkek arkadaşlarını aldattığı için neden pişmanlık duymadığını şu sözlerle açıkladı: "Birçok doktora gittim. Hepsi bana anti-sosyal kişilik bozukluğu teşhisi koydu."
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"Yaşadığım bu psikolojik hastalık empati yapmamı ve insanlara saygı duymamı engelliyor. O nedenle sevgililerimi aldattığım için herhangi bir pişmanlık ya da vicdan azabı çekmiyorum."

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Kanika, geçmişte yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık duymamasına rağmen aynı hatayı iki kez yapmamak için uğraştığını ifade etti.

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Kanika'nın yaptığı itiraf birçok kişi tarafından tepki ile karşılanırken, bazı kişiler ise yaşadığı ruhsal sorunun kendisini aldatmaya ittiğini, bu nedenle modelin yadırganmaması gerektiğini savundu.

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