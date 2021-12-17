Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Yürek dağlayan sözler

Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir’den İstanbul’a giderken bir kaza geçirdi. Kazada ünlü oyuncunun sevgilisi Lafçı yaşamını yitirdi.

Yaralanan Gülçin Ergül taburcu olduktan sonra ilk kez Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Ağlayarak açıklama yapan Ergül açıklamasında hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyledi.

Ergül, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” diye konuştu.

"MEZARLIKTA YIKILDIM"

Hastaneden çıkar çıkmaz İzmir’e, sevgilisinin ailesine gittiğini söyleyen Gülçin Ergül, “Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum. Bu bir kâbus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok” dedi.



