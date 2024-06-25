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  4. Sevgilisi paylaştı! Bülent Şakrak'ın doğayla iç içe tiny house'u merak edildi

Sevgilisi paylaştı! Bülent Şakrak'ın doğayla iç içe tiny house'u merak edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.06.2024 14:05
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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak doğayla iç içe yaşamaya karar vermişti. Son dönemin modası tiny house'a yerleşen ve yeni aşka yelken açan Şakrak'ın sevgilisi Esra Akpınar paylaşımıyla dikkat çekti.

Sevgilisi paylaştı! Bülent Şakrak'ın doğayla iç içe tiny house'u merak edildi

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci yeni aşka yelken açmıştı. Şakrak da ayrılıktan kısa süre sonra Esra Akpınar ile birlikte olduğunu ilan etmişti.

Aşk hayatlarıyla sık sık gündeme gelen iki oyuncudan Şakrak boşanma sonrası radikal bir karar alarak doğayla iç içe yaşamaya başlamıştı.

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Şakrak'ın yeni aşkı Esra Akpınar sevgilisiyle doğada vakit geçiriyor. Akpınar paylaşım yapınca oyuncunun evi merak edildi.

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Şakrak, 'tiny house' tarzı bir eve taşındı ve burada doğayla iç içe sakin ve minimal bir hayat yaşıyor.

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Evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detaylarla kendisi ilgilenen Bülent Şakrak, yeni adresinde altı yaşındaki oğlu Ali'yle de bol bol zaman geçiriyor.


Vitrin


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