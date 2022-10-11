Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Aldatılan kadın sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki.... Seks oyuncağını arabanın üzerine koydu

Aldatılan kadın sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki.... Seks oyuncağını arabanın üzerine koydu

11.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan bir kadın eski sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince intikam almak istedi. Sokağın ortasında duran sevgilisinin arabasına bir seks oyuncağı yerleştiren kadın diğer kişilerin onun iyi bir insan olmadığını öğrenmesi için bir not eklemeyi ihmal etmedi.

Aldatılan kadın sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki.... Seks oyuncağını arabanın üzerine koydu

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenince intikam almak için harekete geçti. Eski sevgilisinin kendisine hediye ettiği seks oyuncağını arabasının üzerine koyan kadın, yaratıcı intikam planının bir parçası olarak onu utandırmak için yanına bir de not ekledi. Kadın arabanın ön camına yapıştırdığı notta, “Aldatan bir adamın kız arkadaşına verdiği gülünç hediye. Asla zeki kadınlarla oynama” ifadelerini kullandı.

İlişki esnasında çıkardıkları sesler tüm mahallede yankılandı! Komşusu o anları çekince sosyal medyada gündem oldu: Alkışlamak için bekliyorumİlişki esnasında çıkardıkları sesler tüm mahallede yankılandı! Komşusu o anları çekince sosyal medyada gündem oldu: Alkışlamak için bekliyorum

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aldatıldığını anladığı anda ayrıldığı için şanslı olduğunu anladığını dile getiren kadın gönderisinde, “İlişkimiz sırasında bana ilk verdiği hediye budyu. İnsanlara ihanetin bir karakter eksikliği olduğunu gösterecek şekilde ona hediyesini geri vermek istedim. İki hafta önce ondan ayrıldığım için şanslıyım. İhaneti daha yeni öğrendim. Eğer ilişkimiz devam ediyor olsaydı ona daha kötüsünü yapardım” dedi.

Sosyal medyada intikam planının popüler olmasından sonra kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Efsane! Süpersin kızım” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu gördüğümde kendi durumum aklıma geldi” dedi.

Yatak odası gürültüsü komşusunu canından bezdirdi! Öyle bir not gönderdi ki... “Taşınmayı düşünüyorum”Yatak odası gürültüsü komşusunu canından bezdirdi! Öyle bir not gönderdi ki... “Taşınmayı düşünüyorum”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlı pozuyla manzarayı gölgede bıraktıİç çamaşırlı pozuyla manzarayı gölgede bıraktı
Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktıTadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı
‘Hamile’ adamı görmek için paraya kıyıyorlar! Kazancı şaşırttı‘Hamile’ adamı görmek için paraya kıyıyorlar! Kazancı şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma ihanet intikam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...

‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

Bikinilerini giyip birlikte paylaştılar! Beğeni butonu çöktü

İlginizi Çekebilir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.