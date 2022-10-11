Aldatılan kadın sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki.... Seks oyuncağını arabanın üzerine koydu

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenince intikam almak için harekete geçti. Eski sevgilisinin kendisine hediye ettiği seks oyuncağını arabasının üzerine koyan kadın, yaratıcı intikam planının bir parçası olarak onu utandırmak için yanına bir de not ekledi. Kadın arabanın ön camına yapıştırdığı notta, “Aldatan bir adamın kız arkadaşına verdiği gülünç hediye. Asla zeki kadınlarla oynama” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aldatıldığını anladığı anda ayrıldığı için şanslı olduğunu anladığını dile getiren kadın gönderisinde, “İlişkimiz sırasında bana ilk verdiği hediye budyu. İnsanlara ihanetin bir karakter eksikliği olduğunu gösterecek şekilde ona hediyesini geri vermek istedim. İki hafta önce ondan ayrıldığım için şanslıyım. İhaneti daha yeni öğrendim. Eğer ilişkimiz devam ediyor olsaydı ona daha kötüsünü yapardım” dedi.

Sosyal medyada intikam planının popüler olmasından sonra kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Efsane! Süpersin kızım” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu gördüğümde kendi durumum aklıma geldi” dedi.



