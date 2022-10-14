Erkek arkadaşını ihanetini hastalık ele verdi! “Bana bulaştırınca beni aldattığını anladım”

19 yaşındaki Tori McFarlin isimli bir kadın erkek arkadaşıyla mutlu giden bir ilişkisi olduğunu ancak doktor raporunun bütün peri masalını bitirdiğini söyledi. Kasık bölgesindeki şiddetli ağrı, sıklıkla idrara çıkma gibi şikayetlerle doktora giden McFarlin idrar yolu enfeksiyonu olduğunu öğrendi. İnternetten yaptığı araştırmalarda idrar yolu enfeksiyonunun cinsel yolla bulaşmamasına rağmen çok eşli kişilerde yaygın olabileceğini ifade eden bir yazı okudu. Bunun üzerine sevgilisini her zamankinden daha dikkatli bir şekilde incelemeye başlayan McFarlin gerçeği çok geçmeden öğrendi.

MESAJLARI YAKALADI

Erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenerek durumu araştırmaya başlayan McFarlin günler sonra sevgilisinin telefonunda başka bir kadından bir mesaj gördü. İhaneti fark ettiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığın ifade eden McFarlin, “Anna adındaki bir kızdan bir mesaj aldı. Mesaj önizlemesinde ‘Ben de seni seviyorum’ yazılıydı. O anda kalbim mideme düştü. Mesaja tıkladım ve ona 'Sana aşığım', 'birlikte olduğum kız sadece burada bana arkadaşlık ediyor' yazan mesajlar gönderiyordu” dedi.

Erkek arkadaşının uyuduğu sırada mesajları gördüğünü ve onunla yüzleştiğini ifade eden McFarlin, “Bunun benim hatam olmadığını anlayana kadar her gün kendimi suçladım. Her gün saatlerce ağladım. Yatağımdan çıkmadım ve ağır bir depresyon yaşadım. Aldatılmış birine verebileceğim bir tavsiye, standartlarınızı yüksek ve beklentilerinizi düşük tutun” diye konuştu.



