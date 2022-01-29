Kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti! Sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu

Jaycie Crouse isimli genç kız, ikinci el kıyafetlerin satıldığı mağazada alışveriş yaptığı sırada yaşlı bir adamın yanına gelerek sözlü tacizde bulunduğunu sosyal medya hesabından anlattı. O anları videoya çeken Crouse, adamın yanına gelerek kendisini evine davet ettiğini ve 18 yaşından küçük olduğunu söylemesine rağmen adamın tacizini sürdüğünü hatta arkasından yaklaşarak fotoğraflarını çektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Genç kızın uyarılarını umursamayan adam daha sonra kendisine iş teklif ettiğini dile getirdi. Crouse, yaşlı adam bir türlü peşinden ayrılmayınca kendisini taciz ettiği anların videosunu çekti ve TikTok hesabından paylaştı. Videoda adamın genç kıza yaklaşıp, ''Sen şimdiye kadar gördüğüm en güzel kızsın. İstersen sana istediğin kıyafeti satın alabilirim'' dediği duyuluyor.

DESTEK YORUMLARI YAĞDI

Sözlü tacize uğradığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Crouse’ye destek yorumları yağdı. Sosyal medya kullanıcıları sapkın kişilerin ifşa edilmesi gerektiğini söyleyerek Crouse’yi paylaşımındna dolayı tebrik etti. Olayla ilgili herhangi bir soruşturmanın açılıp açılmadığı henüz bilinmiyor.



