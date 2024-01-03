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  4. Sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı: Gonca Vuslateri göbeği açık bir şekilde paylaştı! Bebek göründü

Sevgilisinden hamile olduğunu açıklamıştı: Gonca Vuslateri göbeği açık bir şekilde paylaştı! Bebek göründü

03.01.2024 17:20 | Son Güncelleme:
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Bambaşka Biri dizisinde Sedef rolüne hayat veren Gonca Vuslateri'nin geçtiğimiz aylarda hamile olduğu haberi öğrenilmişti. Vuslateri, yeni yıl tatili için Kapadokya'ya gitti. Sosyal medya hesabından kareler paylaşan ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

Zaferin Rengi filminde Vera rolüne hayat veren Vuslateri, filmin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. Adını gizli tuttuğu sevgilisinden 5 aylık hamile olan Gonca Vuslateri anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

Gonca Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti. 5 aylık hamile olan olan Vuslateri yeni yıl tatili için Kapadokya'ya gitti.

gonca 5

Keyifli anlar geçiren Vuslateri, sosyal medya hesabından yeni karelerini de yayınladı. Vuslateri'nin sosyal medya karelerinde karnının iyice belirginleşmeye başladığı görüldü.

gonca vuslateri

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncuya hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

gonca vuslteri


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