Sevgilisinden şüphelendi, gece yarısını evini bastı! Başka bir kadınla cinsel ilişkiye girerken gördü

Avustralya’da yaşayan Jamie isimli genç bir kadın sosyal medyadan aldatılma hikayesini yayınlayarak kullanıcıların dikkatini çekti. Kendisinin iç güdüleri sayesinde erkek arkadaşının ihanetini ortaya çıkarttığını ifade eden kadın, herkesi iç sesine güvenmeye davet etti.

ÖNCE SESLERİ DUYDU

Kendi evinden çıkarak sevgilisinin 1-2 saatlik mesafedeki evine giden Jamie, kapıyı kendi anahtarıyla açarak içeri girdi. Doğrudan sevgilisinin odasına yönelen Jamie, önce gelen sesler nedeniyle duraksadı. Ardından ise kapının kolunu çevirerek açtığında hayatının en büyük şokuyla karşılaştı.

O anlarda cep telefonu kamerasıyla kayıt yapan Jamie, erkek arkadaşını kendisine yaşça büyük bir kadınla cinsel ilişkiye girerken gördü. Jamie sosyal medya paylaşımında erkek arkadaşının ihanetini affetmediğini ve ayrılmaya karar verdiğini söyledi.



