Sevgilisine Rest Çekmesi İşe Yaradı! Şeyma Subaşı Nihayet Özel Jetine Kavuştu

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla hayatımıza girdi. Girdiği günden beri de nefrete boğuldu! Çünkü alıştığımız yasak aşk kahramanları gibi bir kenara çekilmedi. Tüm hayatını gözler önüne serdi. Ağır eleştirilere maruz kalsa da Instagram'da 3 milyon takipçisi oldu!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra alıştığı lüks hayattan uzaklaşacağı düşünüldü. "Bir daha özel uçakları, Miami'deki evleri bulamazsın" sözleri aldı başını gitti. Şeyma Subaşı da boşandıktan sonra ilk iş Miami'ye gidip düşman çatlatmayı seçti!

Özel Jet Olmadan Asla

Ama onu eleştirenler haklı çıktı. Şeyma Subaşı yavaş yavaş eski konforunu kaybetti. Sürekli tatildeydi ama artık tarifeli uçaklarla gidiyordu, Miami'deydi ama bir evi yoktu. Geçtiğimiz yılın sonunda, bunların hepsini ona geri verecek biri hayatına girdi!

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi -Meedo- ile "peri masalı", "gerçek aşk" ve "yuvam" gibi sözlerle tarif ettiği bir aşk yaşıyor. En azından Meedo onun ne istediğini çok iyi biliyor. Birkaç hafta önce özel uçak bulamayınca sevgilisinin "rahatı" için tarifeli uçak kapatması hala konuşuluyor!