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Sevgilisine Rest Çekmesi İşe Yaradı! Şeyma Subaşı Nihayet Özel Jetine Kavuştu

07.05.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve milyarder sevgilisi Meedo, uçak kapatma haberleriyle gündemi sarsmıştı. Bu kez uçak kapatmaya gerek kalmadı, Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu!

Sevgilisine Rest Çekmesi İşe Yaradı! Şeyma Subaşı Nihayet Özel Jetine Kavuştu

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla hayatımıza girdi. Girdiği günden beri de nefrete boğuldu! Çünkü alıştığımız yasak aşk kahramanları gibi bir kenara çekilmedi. Tüm hayatını gözler önüne serdi. Ağır eleştirilere maruz kalsa da Instagram'da 3 milyon takipçisi oldu!

Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra alıştığı lüks hayattan uzaklaşacağı düşünüldü. "Bir daha özel uçakları, Miami'deki evleri bulamazsın" sözleri aldı başını gitti. Şeyma Subaşı da boşandıktan sonra ilk iş Miami'ye gidip düşman çatlatmayı seçti!

Özel Jet Olmadan Asla

Şeyma Subaşı Meedo

Ama onu eleştirenler haklı çıktı. Şeyma Subaşı yavaş yavaş eski konforunu kaybetti. Sürekli tatildeydi ama artık tarifeli uçaklarla gidiyordu, Miami'deydi ama bir evi yoktu. Geçtiğimiz yılın sonunda, bunların hepsini ona geri verecek biri hayatına girdi!

Şeyma Subaşı Meedo Melisa

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi -Meedo- ile "peri masalı", "gerçek aşk" ve "yuvam" gibi sözlerle tarif ettiği bir aşk yaşıyor. En azından Meedo onun ne istediğini çok iyi biliyor. Birkaç hafta önce özel uçak bulamayınca sevgilisinin "rahatı" için tarifeli uçak kapatması hala konuşuluyor!

Şeyma Subaşı Meedo (1)

Miami'de ev hasreti çeken Şeyma Subaşı için aldığı 4 bin metrekarelik ev de villa da hala gündemde. Ama bunlarla yetinmeyen Şeyma Subaşı, birkaç gün önce penguen alması için sevgilisine rest çekmişti!

Özel Jetine Kavuştu

Şeyma Subaşı story 1

Aynı ülkede iki hafta kalmayı kendine yediremeyen Şeyma Subaşı, yine tatile çıktı. Penguenler konusundaki resti işe yaradı ama özel jetine nihayet kavuştu!

Şeyma Subaşı

Hatta Meedo'su onun için kocaman bir gül buketi bile ayarladı.


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Şeyma Subaşı
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