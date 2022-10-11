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Sevgilisini korkunç bir şekilde katletti! Cansız bedeniyle...

11.10.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir adam, internette tanıştığı Kanadalı kız arkadaşını vahşice bıçaklayarak öldürdükten sonra ömür boyu hapse mahkum edildi. Öldürdüğü genç kadının cansız bedeniyle video çeken adamın, bu videoyu talihsiz kadının kız kardeşine göndermeye çalıştığını öğrenen herkes şaşkına döndü.

Sevgilisini korkunç bir şekilde katletti! Cansız bedeniyle...

23 yaşındaki Jack Sepple, Kasım 2021'de İngiliz turist vizesiyle kendisini ziyaret etmek için Kanada'dan İngiltere'ye seyahat eden 19 yaşındaki sevgilisi Ashley Wadsworth'u 1 Şubat'ta Chelmsford, Tennyson Road'daki tek yatak odalı dairelerinde öldürdü. Genç kadın, 90'dan fazla bıçak darbesi almış ve boğulmuştu.

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YARDIM İSTEMİŞ

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Polis, Wadsworth'ün o gün iki arkadaşına yardıma ihtiyacı olduğunu ve Sepple'dan ayrılmak istediğini söylediğini açıkladı. İkilinin uzak mesafeli bir şekilde devam eden ilişkisi süresince Sepple'in başka kadınlarla birlikte olduğu da ortaya çıktı.

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23 YIL HAPİS CEZASI ALDI

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Cinayet, polisin aldığı ihbar üzerine olay yerine ulaşması sonucu ortaya çıktı. Korkunç bıçak yaralarıyla bulunan genç kadın ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Sepple ise, 23 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

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VİDEO ÇEKTİ

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Mahkeme, Sepple'ın Wadsworth'un cansız bedeniyle birlikte odanın içinde kendini filme aldığı ve videoda genç kadının kız kardeşine seslendiği bir dosyaya eriştiklerini açıkladı. Ancak, videoyu ona göndermeyi planladığına dair henüz bir kanıt bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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