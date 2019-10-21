Sevgilisini yatakta bastı! Cüce striptizci dehşet saçtı!

İddiaya göre "Cüce Bridget", sosyal medya hesabından sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi ve zaman kaybetmeden sevgilisinin evinin yolunu tuttu.
Gerçek adı Cheryl Murphy olan ama sahne adı olarak "Cüce Bridget" ismini kullanan striptizci ve yetişkin film oyuncusu, sevgilisini başka bir kadınla yatakta bastı.
38 yaşındaki "Cüce Bridget", giderek çığrından çıkan bir tartışma sonrasında sinir krizi geçirdi.
Sevgilisini bacağından bıçaklayan "Cüce Bridget", evinden çığlıklar yükseldiğini duyan komşularının polise haber vermesiyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay yerine sağlık ekiplerinin de yönlendirilmesiyle, "Cüce Bridget"in erkek arkadaşı Jesse James, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir yara almayan adam aynı gün içinde taburcu edildi.
"Cüce Bridget", 35 bin dolarlık kefalet ücretiyle serbest kaldı. Bridget hakkında "ölümcül silahla adam yaralama" suçundan dava açıldı.
TMZ'nin haberine göre, "Cüce Bridget" sevgilisinin evine "suç işlemek amacıyla" girdi ve saldırıyı önceden planlamıştı.
Bu iddia doğrulanırsa ünlü striptizci parmaklılar ardında 15 yıl geçirebilir.
Hollywood yıldızları Samuel L. Jackson ve Colin Farrell ile birlikte S.W.A.T. filminde de rol alan "Cüce Bridget" lakaplı Cheryl Murphy, yetişkin filmleri kariyerine de 20 yıl önce başlamıştı.
Bugüne kadar 50'den fazla filmde rol alan Murphy, 2010 yılında Rihanna'ya kucak dansı yapmıştı.
2007 yılından beri gece kulüplerinde striptizci olarak çalışan "Cüce Bridget" aynı zamanda Blackout adlı bir müzik grubunda da yer alıyor.
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