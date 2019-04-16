MAGAZİN

Sevgilisinin karısından Tuba Ünsal'a yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Oyuncu ve eski model Tuba Ünsal, geride bıraktığımız gün bir mekan çıkışında evli sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi hakkında yorumda bulunmuş ve 'Caner'in karısının da sevgilisi var' demişti.

Sevgilisinin karısından Tuba Ünsal'a yanıt!

İki çocuk annesi Tuba Ünsal bir süredir evli iş adamı Caner Karaloğlu ile aşk yaşıyor. İspanyol model Elisabeth Mas ile halen kağıt üzerinde evliliği devam eden ve bu evlilikten bir de çocuk sahibi olan Karaloğlu ile gözler önünde bir ilişki yaşayan Ünsal, geçtiğimiz akşamlarda muhabirler tarafından Karaloğlu ile birlikte görüntülenmiş ve kendisine ilişkisiyle ilgili olarak yöneltilen sorulara; “Caner’in karısının da sevgilisi var, bu durumu sadece siz abartıyorsunuz” şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

KARALOĞLU’NUN EŞİNDEN TUBA ÜNSAL YORUMU

Her ne kadar Ünsal’ın yaptığı açıklama magazin sayfalarında tek taraflı bir yorum olarak kalsa da İspanyol model Elisabeth, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine yönelttiği Tuba Ünsal sorusuna cevap vererek ilginç bir polemiğin fitilini ateşlemiş oldu. Mas, kendisine yöneltilen soru üzerinden Tuba Ünsal’ın özel hayatı hakkında fikir sahibi olmadan konuşmasını eleştirdi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal caner karaloğlu Elisabeth Mas

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kendi utanmazliğını örtmek istiyor
allah belanızı versin ne bicim insanlarsiniz ya
ruhu ve vefsi özgür kim karışır istediğini yapar... ahhh şu kadınlarrr
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