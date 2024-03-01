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    4. Sevgilisinin kendisini aldatıp aldatmadığını küçük bir internet ayarıyla kontrol etti! 'Tesadüfen buldum' dedi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Sevgilisinin kendisini aldatıp aldatmadığını küçük bir internet ayarıyla kontrol etti! 'Tesadüfen buldum' dedi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 08:56
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    Bir TikTok kullanıcısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımında evdeki Wi-Fi ayarlarını karıştırarak öğrendiği bir durumu hayranlarıyla paylaştı. TikTok kullanıcısı, sevgilisinin internet kullanımına ve çevrimiçi ilgi alanlarına ışık tutacak bir teknoloji hilesini paylaştı.

    TikTok'ta Abby Paige ismiyle paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin telefonunu gizlemesine rağmen Wi-Fi'a bağlı olduğu zamanlarda tüm internet geçmişine ulaşabildiğini söyledi. 500 binden fazla izlenmeye ulaşan TikTok paylaşımında WiFi hizmetinin, diğer kullanıcıların ağda neler yaptığına ilişkin gerçeği ortaya çıkartabilecek şekilde ayarlanabileceğini söyleyen Paige, "Bunu kazara yaptım. Niyetim kesinlikle bu değildi" dedi.

    SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINDAKİ HAREKETLERİ BİLE GÖSTERİYOR

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    Wi-Fi uygulamasının "İnsanları Yönet" özelliğini tesadüfen bulan Paige bu bilgiyi TikTok'tan paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Bu araçla her kullanıcı için bir dereceye kadar alışkanlıklarını takip edecek bireysel profiller oluşturulabiliyor. Spesifik olarak bu, belirli kullanıcıların bir hafta öncesine kadar ne zaman ve ne kadar süreyle aktif olduklarını takip edebiliyor. Aynı zamanda kişinin Instagram veya X gibi en çok kullandığı sosyal programları da gösterebiliyor.

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