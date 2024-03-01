Sevgilisinin kendisini aldatıp aldatmadığını küçük bir internet ayarıyla kontrol etti! 'Tesadüfen buldum' dedi... Sosyal medyada gündem yarattı

TikTok'ta Abby Paige ismiyle paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin telefonunu gizlemesine rağmen Wi-Fi'a bağlı olduğu zamanlarda tüm internet geçmişine ulaşabildiğini söyledi. 500 binden fazla izlenmeye ulaşan TikTok paylaşımında WiFi hizmetinin, diğer kullanıcıların ağda neler yaptığına ilişkin gerçeği ortaya çıkartabilecek şekilde ayarlanabileceğini söyleyen Paige, "Bunu kazara yaptım. Niyetim kesinlikle bu değildi" dedi.

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINDAKİ HAREKETLERİ BİLE GÖSTERİYOR

Wi-Fi uygulamasının "İnsanları Yönet" özelliğini tesadüfen bulan Paige bu bilgiyi TikTok'tan paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Bu araçla her kullanıcı için bir dereceye kadar alışkanlıklarını takip edecek bireysel profiller oluşturulabiliyor. Spesifik olarak bu, belirli kullanıcıların bir hafta öncesine kadar ne zaman ve ne kadar süreyle aktif olduklarını takip edebiliyor. Aynı zamanda kişinin Instagram veya X gibi en çok kullandığı sosyal programları da gösterebiliyor.







