Eski rahipten 83 yaşında şaşırtan hareket! “Eşcinsel bir yetişkin film yıldızıyım”

Kuzey Kaliforniya’da dindar bir ailede büyüyen Self, 18 yaşında din eğitimi almak için üniversiteye kayıt oldu. Üniversiteden sonra ailesinin uygun gördüğü bir kadınla evlenen Self, 28 yıllık evliliğinin sonunda 1997 yılında bir grup eşcinsel erkekle tanıştığında cinsiyet tercihi hakkında bir karara vardığını dile getirdi. Rahip olarak görev yaptığı süreyi tamamladıktan sonra Self, herkesi şaşırtacak bir şekilde yetişkin film yıldızı olarak kamera karşısına geçmeye başladı.

“TABULARI YIKMAK İSTİYORUM”

Channel 5 belgeseli OAPS On The Game: The Sex Business'ta kendi hikayesinden söz eden Self, “Cinsellik zaten tüm insanların hayatında olan bir durum. Bunu neden özgürleştirici ve bağlayıcı bir eylem haline getirmiyoruz. Kamera karşısında bir film çekmek muhteşemdi. Nasıl olmasın ki? Büyük bir partinin içinde başrol oyuncusu olmak gibiydi” dedi.

Filmleri için para almayan Norm, Channel 5 belgeseline kilisenin yeni 'işi' hakkında ne düşünebileceği konusunda gergin olduğunu ama tabuları yıkmak için atıldığını söyledi.