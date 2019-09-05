Sevgilisiyle eğlenmek için çocuklarını ölüme terk etti!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Vladislava Trokhimchuk, bir yaşındaki oğlu ve üç yaşındaki kızını evde tek başlarına bırakarak erkek arkadaşıyla eğlenmeye gitti. Dokuz gün boyunca aç ve susuz kalan 1 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybederken, 3 yaşındaki abla ölmek üzereyken bulundu.

Komşuları tarafından evde kir içinde bulunan çocukların kendi dışkılarını ve duvar kağıtlarını yemeye çalıştığı, evde yapılan incelemeler sonrası ortaya çıktı.

TEK BİR KELİME ETMEDİ!

Gözaltına alınan cani anne, mahkemede herhangi bir pişmanlık emaresi göstermedi.

Mahkemede susma hakkını kullanarak konuşmayı reddeden vicdansız anne, suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alacak.

Polis kaynakları annenin evlatlarını evde bırakıp erkek arkadaşı ile eğlenmeye gittiğini ve hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun tamamen iyileşip taburcu olduktan sonra, çocuk sahibi olmak isteyen bir aileye evlatlık verileceğini söyledi.

