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Sevgilisiyle eğlenmek için çocuklarını ölüme terk etti!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 05.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Ukrayna'da yaşanan olay dünyanın dört bir yanında yankılandı. 23 yaşındaki Vladislava Trokhimchuk isimli kadın, 1 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu. Çocuklarını evde bırakıp eğlenmeye giden 23 yaşındaki annenin 1 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybederken, 3 yaşındaki abla ölmek üzereyken bulundu.

Sevgilisiyle eğlenmek için çocuklarını ölüme terk etti!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Vladislava Trokhimchuk, bir yaşındaki oğlu ve üç yaşındaki kızını evde tek başlarına bırakarak erkek arkadaşıyla eğlenmeye gitti. Dokuz gün boyunca aç ve susuz kalan 1 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybederken, 3 yaşındaki abla ölmek üzereyken bulundu.

Komşuları tarafından evde kir içinde bulunan çocukların kendi dışkılarını ve duvar kağıtlarını yemeye çalıştığı, evde yapılan incelemeler sonrası ortaya çıktı.

TEK BİR KELİME ETMEDİ!

Gözaltına alınan cani anne, mahkemede herhangi bir pişmanlık emaresi göstermedi.

Mahkemede susma hakkını kullanarak konuşmayı reddeden vicdansız anne, suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alacak.

Polis kaynakları annenin evlatlarını evde bırakıp erkek arkadaşı ile eğlenmeye gittiğini ve hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun tamamen iyileşip taburcu olduktan sonra, çocuk sahibi olmak isteyen bir aileye evlatlık verileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
anne Ukrayna

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