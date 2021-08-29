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Sevgilisiyle tekne turuna çıkan Kourtney Kardashian’dan dudak dudağa poz!

29.08.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Travis Barker ile televizyon yıldızı Kourtney Kardashian’ın dillere destan aşkı tam gaz devam ediyor. Tatil için İtalya’yı tercih eden çift, sosyal medya hesaplarından peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sevgilisiyle tekne turuna çıkan Kourtney Kardashian’dan dudak dudağa poz!

Son günlerde İtalya'nın Portifino kentinde kaçamak yapan popüler çift müzisyen Travis Barker ile televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, dikkat çeken paylaşımlardan birine daha imza attı. Mutlu çift, yaz tatillerinin tadını çıkarırken birbirlerine olan sevgilerini göstermekten çekinmiyorlar.

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Etraftakileri umursamadan aşklarını yaşamayı çift, birlikte tekne turuna çıktı. Tekne turundan peş peşe paylaşım yapmayı ihmal etmediler.

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Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde tanınan Kourtney Kardashian, tekne turunda sevgilisi Travis Baker’ı öptüğü pozunu paylaştı. Hayranları çiftin fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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