Sevgiliye hediye: Sevgililer günü, doğum günü ve yıl dönümü hediye fikirleri

2. Kişiye Özel Hediye Sevgiliye alınacak hediyeler içinde kişiye öze olanlar ayrı bir yere sahiptir. Kişiye özel hediyenin illa pahalı bir şey olması gerekmez ama anlamlı ve o kişi için özel bir değeri olması gerekir. Örneğin alacağınız hediye ikiniz için önemli bir anıyı hatırlatan bir şey olabilir: Keyif aldığınız bir tatilde gittiğiniz yere ait bir şey; özel bir gününüze ait bir fotoğrafın olduğu güzel bir çerçeve; beraber izlediğini ilk film, ilk konser ile ilgili şeyler olabilir... Bu hediyenin ikiniz için ne anlama geldiğine dair bir not da eklerseniz sevgilinize gayet romantik bir hediye vermiş olabilirsiniz. Bu tarz hediyeler özellikle sevgililer günü ve yıl dönümlerine çok uygundur

4. Sizden Bir Parça Olsun Ne hediye alırsanız alın alın hediyeye kendinizden katacağınız bir parça sevgiliniz için çok şey ifade edecektir. Bu yüzden vereceğiniz hediyeye küçük bir not eklemeyi ihmal etmeyin. Sevgililer günü ve yıl dönümüzde romantik, sevgilinizin doğum günün de neşeli bir mesaj yazabilirsiniz. Ne yazacağınıza dair fikir almak için de Sevgililer günü mesajları gibi listelerden faydalanabilirsiniz.

3. Sorun Para Değil Belki klişe olacak ama gerçekten de bir hediyenin pahalı olması değil içten olması önemlidir. Tabii her pahalı hediye de yüzeysel bir hediye demek değildir. Eşinizin çok seveceğinizi düşündüğünüz şey gayet pahalı da olabilir. Örneğin günümüzde bir teknoloji ürünü hediye alacaksanız, pamuk eller cebe girecek demektir. Yine de bütçeniz çok açılmanıza imkan vermiyorsa, kendiniz için bir sınır belirleyin ve bu sınırın içinde haret etmeye çalışın. Örneğin online alışveriş sitelerinde ürünleri fiyata göre sıralamak veya bir üst fiyat sınırı belirlemek mümkün.

- Takı

Belki kimileri için klişe olabilir ama takı klasik bir hediyedir. Her zaman çok pahalı olması da gerekmez. Şık veya sevimli bir takı sevgilinizin çok hoşuna gidebilir. Kişiye özel bir takı ile sevgilinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Örneğin sevgililer günün de iç kısmında ona özel bir mesaj yazılmış bir yüzük, veya içinde beraber bir fotoğrafınızın olduğu gümüş bir kolye alabilirsiniz.

- Oyun konsolu

Sevgiliye hediye alımında erkekler ve kadınların farklı beklentileri olabilir. Örneğin oyun konsolları erkekler arasında çok popüler bir eğlence ürünüdür. Oyuna meraklı bir sevgiliniz ve de bütçeniz varsa ona bir oyun konsolu alabilirsiniz. Piyasa Playstation 4, Nintendo Switch ve Xbox One olmak üzere üç hakim oyun konsolu yer alıyor. Hangisini almayı düşünüyorsanız direkt sevgilinizin hangi konsolu tercih edebileceğinizi sorun. Hediyenin tümüyle bir sürpriz olmasını istiyorsanız sevgilinizin sevdiği oyunları dikkate alarak alacağınız konsola karar verebilirsiniz. Her oyun her konsolda bulunmuyor. Bazı oyunlar konsola özel olarak çıktığı için satın alırken konsolların oyun kütüphanesini dikkate almakta fayda var.