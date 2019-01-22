Sevgiliye hediye: Sevgililer günü, doğum günü ve yıl dönümü hediye fikirleri

14 Şubat Sevgililer günü yaklaşıyor bu yüzden pek çok kişinin gündeminde sevgiliye hediye alma işi var. Kimileri için sevgiliye hediye almak veya genel olarak hediye almak oldukça kolaydır. Kimileri kolayca alacak bir hediye bulurken pek çok kişi için de birine özellikle de sevdiği kişiye hediye almak zor bir süreçtir. Bunun için de gerek internetten gerekse de çevrelerinden hediye fikirleri için tavsiye isterler. Siz de sevgiliye hediye almak konusunda geriliyor, bir şey bulmakta zorlanıyor veya bu sene bir farklılık olsun istiyorsanız doğum günü, yıl dönümü sevgililer günü vb. için sevgiliye hediye rehberi hazırladık. Yazımızda direkt olarak hediye önerilerinin yanında sevgiliye hediye almanın incelikleri konusunda ipuçları bulabilirsiniz. Hazırladığımız hediye listesine geçmeden önce sevdiğiniz kişiye hediye alırken nasıl bir yol izleyeceğinize dair size yardımcı olacak tavsiyeleri okuyabilirsiniz. SEVGİLİYE HEDİYA ALMANIN İNCELİKLERİ Birisi için doğru hediyeyi seçmek öyle çok da kolay bir şey değildir. Özellikle de bu kişi sevgiliniz, eşiniz gibi çok değer verdiğiniz ve romantik duygular içinde olduğunuz biri için. Özellikle sevgililer günü gibi özel günlerde de hediye fikri bulma konusunda insanlar gerilmekte, farklı veya sevgililerini gerçekten mutlu edecek, onların yüzünü güldürecek bir hediye almak için hediye fikri araştırması yapıyorlar. Bunun için sevgilinize hediye alırken dikkate alabileceğiniz bazı ipuçları ve taktikler hazırladık. Bu taktikler tabii ki en iyi hediye almanın sihirli formülü değil, sadece bir hediye seçebilmeniz için yardımcı olacak, size bir fikir verecek tavsiyelerdir.

1. İstek Listesi Hazırlayın

Sevgiliye hediye almanın kolaylık sağlayan bir avantajı sevdiğiniz kişiyi iyi tanıyor oluşunuzdur. Bunun için sevgilinizin sevdiği şeylerin, hobilerinin bir listesini çıkartıp listedeki maddelerin karşısına o konuyla ilgili alınabilecek olası şeyleri listeleyebilirsiniz. Örneğin müzik sevgilinizin özel ilgili alanıysa ona bir albüm alabilir, üzerinde sevdiği grubun görseli olan bir kıyafet, konser bileti gibi şeyler alabilirsiniz. İçlerinden sevdiğiniz kişinin işine en çok yarayacak ya da en çko sahip olmak istediği şeyip seçip hediye alabilirsiniz. Sizin için aşağıda bir örnek “sevgiliye hediye tablosu” hazırladık. 2. Kişiye Özel Hediye

Sevgiliye alınacak hediyeler içinde kişiye öze olanlar ayrı bir yere sahiptir. Kişiye özel hediyenin illa pahalı bir şey olması gerekmez ama anlamlı ve o kişi için özel bir değeri olması gerekir. Örneğin alacağınız hediye ikiniz için önemli bir anıyı hatırlatan bir şey olabilir: Keyif aldığınız bir tatilde gittiğiniz yere ait bir şey; özel bir gününüze ait bir fotoğrafın olduğu güzel bir çerçeve; beraber izlediğini ilk film, ilk konser ile ilgili şeyler olabilir... Bu hediyenin ikiniz için ne anlama geldiğine dair bir not da eklerseniz sevgilinize gayet romantik bir hediye vermiş olabilirsiniz. Bu tarz hediyeler özellikle sevgililer günü ve yıl dönümlerine çok uygundur

3. Sorun Para Değil

Belki klişe olacak ama gerçekten de bir hediyenin pahalı olması değil içten olması önemlidir. Tabii her pahalı hediye de yüzeysel bir hediye demek değildir. Eşinizin çok seveceğinizi düşündüğünüz şey gayet pahalı da olabilir. Örneğin günümüzde bir teknoloji ürünü hediye alacaksanız, pamuk eller cebe girecek demektir. Yine de bütçeniz çok açılmanıza imkan vermiyorsa, kendiniz için bir sınır belirleyin ve bu sınırın içinde haret etmeye çalışın. Örneğin online alışveriş sitelerinde ürünleri fiyata göre sıralamak veya bir üst fiyat sınırı belirlemek mümkün. 4. Sizden Bir Parça Olsun

Ne hediye alırsanız alın alın hediyeye kendinizden katacağınız bir parça sevgiliniz için çok şey ifade edecektir. Bu yüzden vereceğiniz hediyeye küçük bir not eklemeyi ihmal etmeyin. Sevgililer günü ve yıl dönümüzde romantik, sevgilinizin doğum günün de neşeli bir mesaj yazabilirsiniz. Ne yazacağınıza dair fikir almak için de Sevgililer günü mesajları gibi listelerden faydalanabilirsiniz.

5. Neye İhtiyacı Var?

Sevgiliye hediye ararken onun neye ihtiyacı olduğundan yola çıkabilirsiniz. Kimileri direkt olarak ihtiyacı olduğu bir şeyi hediye almaktan mutlu olurlar. Ancak bu tarz hediyeler doğum günleri için daha uygundur. Sevgililer Günü özel günlerde sevgilinizden ihtiyaçtan çok duygusal anlamları olan bir hediye bekleyebilir. Sevgilinizin bu açıdan ne tarz bir hediye isteyebileceğini iyi düşünün. 6. Kulağınız Sevgilinizde Olsun!

Birlikte olduğunuz zamanlarda özellikle de yıl dönümü, doğum günü, sevgililer günü gibi özel bir gün yaklaşırken kulağınız sevgilinizde olsun. Almak veya sahip olmak istediği şeyle ilgili size ipucu verebilir. 7. Komik Hediyeler Güldürür

Sevgilinizin iyi bir mizah anlayışı varsa onu güldürecek, saçma bir şeyi de hediye olarak alabilirsiniz. Eğer sevgilinizin komik bir hediyeden hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorsanız ona iki hediye alabilirsiniz. Biri komik diğeri gerçek olarak... SEVGİLİYE HEDİYE FİKİRLERİ Gerek erkekler gerek kadınlar veya ikisine birden olabilecek hediye fikirlerin oluşan listemizde farklı ilgi alanlarından ürünleri bir araya getirdik. Sevilinize ne alacağınızı düşünüp taşınırken listemizden ilham alabilir veya uygunsa direkt listemizden bir şeyi hediye edebilirsiniz. Listemizde kadınlar, erkekler veya herkese hitap edebilecek farklı hediye fikirleri ve önerileri yer almaktadır. Listedekiler içinize sinmezse bile belki size alacağınız hediye için ilham kaynağı olarak yardımcı olabilir.

- Akıllı Saat / Bileklik

Son zamanların popüler teknoloji biri de akıllı bileklikler ve saatler. Özellikle teknoloji meraklıları bu akılı bileklere büyük ilgi gösteriyorlar. Ufak bir OLED ekrana sahip akıllı saatler ve akıllı bileklikler kişinin cep telefonu ile senkronize olarak çalışabiliyor. Alışveriş sitelerinde farklı renklerde ve modellerde; nabız ölçer, adım sayar, uyku izleme, saat vb. gibi işlevleri olan akıllı bileklikler ve saatler bulabilirsiniz. - Özel bir kitap

Pek çok kitap sever için en güzel hediye kitaptır. Ancak özel günler için bütçenizi genişletebilirseniz sevgiliniz için özel bir kitap alabilirsiniz. Örneğin sevdiği bir kitabın ciltli özel baskısını alabilir. Sahaflardan veya internetten sevdiği bir kitabın Türkiye’deki ilk baskısını bulabilirsiniz. - Elektronik Cilt Bakım Ürünleri Gelişen teknoloji ile cilt bakım ürünleri de gelişiyor. Sevgiliniz, cilt sağlığına ve güzelliğine önem veriyorsa ona alabileceğiniz pek çok cilt bakım ürünü bulunuyor. Örneğin online alışveriş sitelerinde son zamanlarda elektronik cilt bakım ürünleri oldukça popüler. Elektronik yüz temizleme fırçaları, masaj aletleri, mikrodermabrazyon cihazları ve elektronik cilt bakım setleri farklı birer hediye olabilir.

- Takı Belki kimileri için klişe olabilir ama takı klasik bir hediyedir. Her zaman çok pahalı olması da gerekmez. Şık veya sevimli bir takı sevgilinizin çok hoşuna gidebilir. Kişiye özel bir takı ile sevgilinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Örneğin sevgililer günün de iç kısmında ona özel bir mesaj yazılmış bir yüzük, veya içinde beraber bir fotoğrafınızın olduğu gümüş bir kolye alabilirsiniz. - Oyun konsolu Sevgiliye hediye alımında erkekler ve kadınların farklı beklentileri olabilir. Örneğin oyun konsolları erkekler arasında çok popüler bir eğlence ürünüdür. Oyuna meraklı bir sevgiliniz ve de bütçeniz varsa ona bir oyun konsolu alabilirsiniz. Piyasa Playstation 4, Nintendo Switch ve Xbox One olmak üzere üç hakim oyun konsolu yer alıyor. Hangisini almayı düşünüyorsanız direkt sevgilinizin hangi konsolu tercih edebileceğinizi sorun. Hediyenin tümüyle bir sürpriz olmasını istiyorsanız sevgilinizin sevdiği oyunları dikkate alarak alacağınız konsola karar verebilirsiniz. Her oyun her konsolda bulunmuyor. Bazı oyunlar konsola özel olarak çıktığı için satın alırken konsolların oyun kütüphanesini dikkate almakta fayda var.

- Saç Bakım Aletleri Sevgiliye alınabilecek pek çok çeşit saç bakım aleti bulunuyor. Kişisel bakımına önem verenler için bu tarz bakım cihazları çok kullanışlı ve faydalı olabiliyor. Örneğin sevgilinize bir kaliteli bir saç maşası alabilirsiniz. Saç maşaları ya da düzleştiricileri sık sık fön yaptırmak durumunda olanlar için hem bütçeden hem de zamandan kazandıran aletlerdir. Piyasa gerek maşa şeklinde gerekse de tarak şeklinde çeşit çeşit saç düzleştiriciler bulunuyor. Ayrıca saç kurutma makineleri de gene zamandan kazandırır ve kimi zaman adeta hayat kurtarır. Bunların yanında farklı başlıklara sahip saç şekillendiriciler de evde saç yapımı için pratik bir alternatif olabiliyor. - Kulaklık (Müzik - Oyun)

Müzikseverler ve son yıllarda da ciddi oyuncular için kaliteli kulaklıkla önem kazanmış durumda. Sevgiliye hediye bakınırken hobilerin önemine değinmiştik. Gerek müzik severler gerekse de oyunseverler dış sesi iyice kesecek ve yüksek ses kalitesine sahip bir kulaklık hediye almaktan çok mutlu olacaktır. Kulaklık tercih ederken teknik özellikleri ve tasarımına dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgiliniz için kulaklığın kalitesinin yanında rahatlığı ve görünümü de önemli olabilir. Özellikle de sık sık dışarıda müzik dinliyorsa tasarım önemli bir tercih sebebidir. Sevgilinizin zevkine göre sevimli, havalı, sade, gösterişli vb. pek çok farklı tarzda kulaklık arasından seçim yapabilirsiniz.

- Sevimli Bir Kırlent

Sevgilinizin odası için de bir şeyler alabilirsiniz. Online alışveriş sitelerinde pek çok sevimli ve güzel kırlentler veya yastıklar bulunuyor. Özellikle de Sevgililer Günü, yılbaşı gibi özel günlerde, söz konusu özel günün temasında yastıklar ve kırlentler bulunabiliyor. Bunun yanında baskı merkezlerinde kişiye özel bir yastık da yaptırabilirsiniz. Örneğin ikinizin güzel bir resmi yastığa bastırabilirsiniz. - French Press ve Kahve Makineleri

Sevgiliye hediye alırken onun damak zevkine de hitap edebilirsiniz. Örneğin kahve kimileri için adeta bir tutkudur. Sevgiliniz tam bir kahve tutkunu ise güzel, kaliteli bir French Press çok hoşuna gidecektir. Bütçenizi yükseltebilirseniz de sevgilinizin tam da istediği gibi filtre kahve yapmasına olanak sağlayacak filtre kahve makinelerinden bir tane alabilirsiniz. Özellikle çekirdek öğütücülü, full otomatik kahve makinelerinden adeta bir kahveci hizmeti alabiliyorsunuz. - Laptop Çantası

Yoğun çalışan ve işini sık sık yanında taşıması gereken kişiler için rahat ve sağlam bir laptop çantası önemli bir yardımcıdır. Hem dayanıklı hem de kullanışlı bir laptop çantası hediye ederek sevgilinize bir jest yapabilirsiniz. Piyasa da çeşit çeşit büyüklükte ve tasarımda, gerek kadınlar, gerek erkeklere veya her iki cinse hitap edebilecek çeşit çeşit çanta bulunuyor.

- Kupa

Kupa klasik bir hediyedir. Sadece sevgililer değil arkadaşlar da birbirlerine hediye olarak kupa alırlar. Sevgiliye hediye alırken ise kupa almak niyetindeyseniz doğal olarak normalde arkadaşına alacağınız tipte bir kupa almanız pek hoş karşılanmayabilir. Örneğin Sevgililer Günü’nde basit bir kupa biraz yetersiz bulunabilir. Ancak örneğin çiftlere yönelik iki parçalı kupalardan alabilir, ünlü markaların özel tasarım kupaları ile jest yapabilirsiniz. Ayrıca kupalar kişiselleştirilebilir ürünlerdir. Yani bir kupanın üzerine sevgilinizle sizin için anlamlı olarak bir yazı veya fotoğraf bastırabilirsiniz. - Pikap

Müzik düşkünü sevgiliye hediye olarak alınabilecek diğer bir hoş hediye de pikap olabilir. Daha otantik ve doygun bir ses kalitesi arayan müzik severler son yıllarda adeta yeniden doğan plaklara yöneliyorlar. Özellikle de müzik koleksiyonerleri değerli, nadir bulunan pikapların peşinde koşarken yeni gruplar ve şarkıcılar da dijital dağıtımın yanında plak da satışa sunuyorlar. Tabii buna bağlı olarak son yıllarda elektronik firmaları veya müzik aleti markaları yeni plak modelleri çıkardılar. Bugün müzik dükkanlarında ve online alışveriş sitelerinde klasik veya modern görünümlü pek çok plakçalar, pikap bulunabiliyor. Sevgiliniz tam bir müzik tutkunu ise ona güzel bir pikap alabilirsiniz.

- Çantalar

Çanta düşkünleri için çok fazla çanta diye bir şey yoktur. Kimileri hemen her etkinliğe veya kıyafetine uygun çantaya sahip olmaktan hoşlanır. Sevgilinizde çanta çok seven biriyse, işiniz kolay demektir. Zevkine uyacak bir çanta ile onu gayet mutlu edebilirsiniz. Çanta seçerken normalde kullandığı çantaların tasarımına ve modellerine dikkat edin. Sevgiliniz sade mi yoksa daha ağır, şık çantaları mı tercih ediyor? Deri çantalar şıklıkları ile öne çıkarken genellikle bez çantalarda güzel ve sevimli olabiliyor. Güzel baskılı bir bez çanta hem sevgilinizin hoşuna gidecek hem de “market alışverişlerinde” işine yarayacaktır. - Etkinlik

Sevgiliye hediye ararken sadece eşyalara, elle tutulur şeylere takılmayın. Sevgilinize özel bir günde bir şey almak yerine ona bir deneyim de sunabilirsiniz. Örneğin güzel, romantik bir restoranda unutulmayacak bir akşam yemeği, beraber yapmaktan hoşlandığınız bir hobi için atölye etkinliği, balon gezisi, boğazda bir tur gibi o günü unutulmaz kılacak pek çok şey yapılabilir. Bütçenize dikkat etmek istiyorsanız ona evde güzel bir yemek de yapabilirsiniz. Evi özel gününüz için donatıp, ona ellerinizle hazırlayacağınız yemeği, mum ışığında yemek gayet hoşuna gidecektir. Geceyi romantik bir filmle de devam ettirip sakin, sevgi dolu bir gece geçirebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR VE HEDİYE ALINIR? Sevgiliye hediye alma denilince akla gelen ilk özel gün Sevgililer Günü’dür. Peki bu özel gün neden sevgililere adanmıştır ve neden her yıl 14 Şubat’ta kutlanır ve çiftler birbirlerine hediye alırlar. Sevgililer Günü’nün tarihçesine baktığımızda bu günün Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayandığı görülmektedir. Ancak sevgililere yönelik olması ve tabii giderek küreselleşen dünyada hızla yayılması ile Türkiye’de ve hemen her ülkede kutlanır olmuştur. Sevgililer günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmış ve bu nedenle "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak da bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Türkçeye de bu nedenle de Sevgililer Günü olarak geçmiştir. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

Sevgililer Günü’nün Tarihçesi Sevgililer günü 14 Şubat tarihinde kutlanmaktadır ve geçmişi 1700’lere dayanmaktadır ama Şubat ayının ortasının aşk ile ilişkisi antik çok daha eskilere, antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile bu zaman aralığı Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanırdı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat tarihinde genç erkeklerin genç kızların isimleri yazılı kura çekerek bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı. 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılıydı.

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir: Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. 1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır. Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Yani 14 Şubat günü günümüzdeki Sevgililer Günü’ne dönüşmeden çok önce şekillenmeye başlamış, romantik geleneklerin oluştuğu bir gün olmuştur.

Hıristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir: Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermişti. Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmişti. Günümüzde Sevgililer Günü 14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir. Bunun yanında Sevgililer Günü dünyanın her yerinde aynı şekilde kutlanmamakta ve bazılarında hoş karşılanmamaktadır. Örneğin Suudi Arabistan'da resmi olarak da sevgililer günü kutlamasında kullanılan ürünlerin satışı yasaklanmıştır. Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır. Özellikle batı medeniyetlerinde, sevgilisi olmayanlar hoşlandıkları kişilere kart gönderir. Alıcı kişi, içinde genellikle "Sevgilim olur musun?" yazan bu imzasız kartın kimden geldiğini bulmaya çalışır.

Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir. Sevgililer Gününü çiftler genellikle başbaşa geçirirler. Başbaşa gidilen romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır. Bu nedenle özellikle şehirlerin meşhur restoranlarında Sevgililer Günü’nde yer bulmak oldukça zordur. Çiftler romantik bir yemek isteği ile bu özel günde özel bir yere gitmek isterler. Çiftler, Sevgililer Günü'nün gecesinin de özel olması için çaba gösterirler. Kimi çiftler, bu güne has, cinselliği ön plana çıkarıcı kıyafetler ve iç çamaşırları alırlar. En çok tercih edilen renk, tutkuyu sembolize eden kırmızıdır. Kırmızı renkli ürünlerin Sevgililer Günü öncesinde adeta artmakta. Hediye dükkanları, alışveriş merkezleri kırmızı renkle donatılmaktadır. Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.