Sevil İlayda Koçak kimdir, mesleği nedir? Hasan Can Kaya ile ismi anılan İlayda Koçak nereli?

Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya'nın Sevil İlayda Koçak ile pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen komedyenin sevgilisi Sultan San’ı Koçak ile aldattığı iddia edildi. Peki Sevil İlayda Koçak kimdir, mesleği nedir?

SEVİL İLAYDA KOÇAK KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayımlanmakta olan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya özel hayatıyla gündemde. Kendisinden 6 yaş büyük Sultan San ile aşk yaşamakta olan Hasan Can Kaya’nın Sevil İlayda Koçak ile olan pozları sosyal medyaya damgasını vurdu.

Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz Haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli bir kadın ile Çeşme'deki bir mekanda tanıştığı iddia edildi. Hasan Can Kaya, daha sonra bir grup erkek arkadaşı ve Sevil İlayda Koçak ile beraber poz verdi. Hasan Can Kaya ile Sevil İlayda Koçak'ın yaz aylarında yakınlaştığı iddia edilirken, Hasan Can Kaya'dan henüz söz konusu iddialara ilişkin yanıt gelmedi.

SEVİL İLAYDA KOÇAK MESLEĞİ NEDİR?

Sevil İlayda Koçak, özel bir şirkette insan kaynakları yöneticisi olarak çalışmakta. Koçak, sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla isminden söz ettiriyor.