Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Bu sezon veda ediyor...

Mesut Yar'ın 'Bu da kulis loto' adlı yazısından bir kısmı şöyle;

Sezon sonunda biteceğinin kulisi yapılan dizilere bakalım. “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “İstanbullu Gelin”, “Siyah Beyaz Aşk”, “Aslan Ailem”, “Vatanım Sensin”, “Fazilet Hanım ve Kızları” dikkat çekenler. Gelecek sezonu garantilediği söylenen işlere de bakalım. “Sen Anlat Karadeniz”, “Çukur”, “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, “Kadın”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Diriliş Ertuğrul”, “Arka Sokaklar”, “Avlu”, “Aşk ve Mavi”, “Çocuklar Duymasın”, “Bizim Hikaye” ilk bakışta görünenler... Bir de bugün yarın kalkar grubu var ki dilerim sadece kulis olarak kalırlar. “8. Gün”, “Tehlikeli Karım”, “Fi” (günü değişti) potada görünüyor. Kulislerden özet budur.

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