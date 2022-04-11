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Sevilen oyuncu Brie Larson, Hızlı ve Öfkeli 10 filminin kadrosuna katıldı! Seriye taze kan geldi

11.04.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının kült yapımlarından biri olarak gösterilen Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisi yeni filmi için kolları sıvadı. Serinin 10’uncu halkasına Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson’un katıldığı duyuruldu.

Sevilen oyuncu Brie Larson, Hızlı ve Öfkeli 10 filminin kadrosuna katıldı! Seriye taze kan geldi

Hızlı ve Öfkeli filmi sayısız devam ve hikayeye bağlı filmlerle birlikte sinema dünyasının en çok hasılat yapan serilerinden biri olarak kabul ediliyor. Küresel gişede toplamda 5 milyar doların üzerinde hasılat elde eden seri, yüksek bütçelerle çekiliyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hızlı ve Öfkeli film serisinin 10. projesi için bekleyiş başlamıştı. Serinin son halkasına dair bilgi başrol oyuncusu Vin Diesel’den geldi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Serinin dokuzuncu filmi, dünya genelinde elde ettiği 681.5 milyon ABD doları hasılatla pandemi döneminde rekor kırmıştı. Yeni proje için hazırlıklarını tamamlayan ekibe Brie Larson katıldı. Larson ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Diesel, “Aileye hoş geldin” notunu ekledi.

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Kadroda Diesel, Larson ve Momoa'nın yanı sıra Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris ve Sung Kang'un yer alması beklenen yapımın yönetmen koltuğunda Jutin Lin oturacak. Lin’in yöneteceği serinin 10. filminin 7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vin Diesel
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