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Sevimli farenin banyo keyfi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bursa'da bir farenin banyo keyfi kameraya yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde farenin banyo sefası sosyal medya da günün konusu oldu. O anlar Çakırca köyünde bir tarlada kaydedildi.

BEĞENİYLE İZLENDİ

Sıcaktan bunalan bir fare tarlada sulama borusundan akan suyun yanına giderek banyo yaptı. Kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen tarla sahibi Kamil Cengiz'e aldırış etmeyen sevimli fare, sulama borusunun üzerine çıkarak bir güzel temizlendi. Farenin banyo sefası sosyal medyanın ilgi odağı oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa tarla fare banyo

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